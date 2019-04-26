Trump, ABD’nin Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması’ndan çekileceğini duyurdu ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması’ndan çekileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması’ndan çekileceğini duyurdu.



Indianapolis’te düzenlenen Ulusal Silah Birliği (NRA) toplantısında konuşan Donald Trump ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Silah Ticareti Anlaşması’ndan çekileceğini duyurdu. Kendi yönetiminin böyle bir anlaşmayı desteklemediğini belirten Trump, “Resmi olarak duyuruyorum ki ABD Amerikan imzasının etkisini kötü ve yanlış yönlendirmiş anlaşmadan geri çekecektir. İmzamızı geri çekiyoruz. Senato’dan onaylama sürecinin devam etmemesini isteyeceğim bir mesajı imzalayacağım.” dedi.

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