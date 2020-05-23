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Dünya

Trump, ABD'de daha çok duaya ihtiyacımız var; ibadethaneler hemen açılmalı dedi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, eyalet valilerinden yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde kapatılan ibadethanelerin açılmasına izin vermelerini isteyerek, aksi halde kendi yetkilerini kullanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:59:00 -
Trump, ABD'de daha çok duaya ihtiyacımız var; ibadethaneler hemen açılmalı dedi

Trump, Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada, "Benim talimatım çerçevesinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, dini topluluklara yönelik bir rehber yayınlıyor" dedi.

'Kiliseler, sinagoglar ve camiler temel hizmet veren yerler'

Bazı valilerin kürtaj klinikleri gibi yerleri "temel yerler" kategorisine aldığının altını çizen Donald Trump, "Ben bugün kiliseleri, sinagogları, camileri ve ibadethaneleri, 'temel hizmet veren yerler' olarak nitelendiriyorum. Valileri ibadethanelerin açılmasına hemen izin vermeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.

İbadethanelerin toplumu bir arada tuttuğunu vurgulayan Trump, "Rahipler, imamlar ve Yahudi din adamları cemaatlerinin güvende olduklarından emin olacak" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, valilerin ibadethanelerin açılmasına bu hafta sonu izin vermemeleri durumunda kendi yetkisini kullanacağını belirterek, "Amerika'da daha az değil daha çok duaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

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