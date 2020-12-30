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Dünya Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi
Dünya

Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi

Donald Trump'ın yaklaşık 30 dakika önce twitterdan paylaştığı bir mesaj, ABD merkezli Salon adlı haber internet sitesinin 'Trump 6 Ocak'ta darbe yapacak' iddiasını daha da güçlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 23:52:00 -
Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi

ABD merkezli Salon adlı haber internet sitesi, Donald Trump'ın 6 Ocak 2021 tarihinde bir darbe yapacağını iddia etti. Söz konusu haberde, "Trump'ın darbesi başarısız olur ama Amerikan demokrasisi üzerinde kalıcı bir leke bırakır." ifadeleri kullanıldı.

'6 Ocak'ta görürsünüz'

ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 30 dakika önce twitter hesabından bir mesaj paylaştı. "6 Ocak'ta görürsünüz." yazan Trump'ın mesajı Salon adlı haber internet sitesinin 'Darbe' iddiasını daha da güçlendirdi.

'Trump demokrasi tanımaz bir faşisttir'

Salon adlı haber internet sitesinde Donald Trump'ın Başkanlığı Joe Biden'a teslim etmek istemediğini öne sürerek, "Trump'ı tanıyanlar iyi bilir. Birincisi o demokrasiye saygısı olmayan bir faşisttir. İkincisi ise psikolojik sorunları vardır. Kendisi kötü huylu bir narsisttir." denilmişti.

'3. sınıf ülkelerine bile yakışmayan seçim'

Donald Trump "6 Ocak'ta görürsünüz." mesajından önce de şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birleşik Devletler, insanların oy verdiklerinden çok daha fazla oy aldı. Bu rezilliğin ayakta durmasına izin verilemez. Hileli bir seçimdi. Bu seçim üçüncü dünya ülkeleri için bile kabul edilemez!"

 

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