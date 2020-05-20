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Trump, G-7 Liderler Zirvesi video konferans yerine yüz yüze yapmayı düşünüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:38:33 -
Trump, G-7 Liderler Zirvesi video konferans yerine yüz yüze yapmayı düşünüyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılacağı açıklanan G-7 toplantısını, yüz yüze yapmayı düşündüğünü açıkladı.

Trump, Twitter hesabından, 10-12 Haziran'da başkent Washington DC yakınlarındaki "Camp David" yerleşkesinde düzenlenmesi planlanan ancak daha sonra salgın nedeniyle online ortama taşınan G-7 Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin normalleşme sürecine girdiğini anımsatan Trump, "G-7 Liderler Zirvesini aynı ya da yakın bir tarihte, Washington DC'de, efsanevi Camp David'de yapmayı düşünüyorum. G-7'nin diğer üyeleri de normalleşme sürecine başlıyor. Bu, (toplantının yüz yüze yapılması) tüm normalleşmeye büyük bir mesaj olur." değerlendirmesinde bulundu.


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