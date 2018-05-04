Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TRT'yi işgal eden 31 kişiye müebbet yağdı

15 Temmuz hain darbe kalkışmasında TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal eden 16 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:27
TRT'yi işgal eden 31 kişiye müebbet yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin görülen davada, "anayasayı ihlal" suçundan 16 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

31 TUTUKLU SANIK KATILDI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesindeki büyük salonda yapılan duruşmaya, 31 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Müşteki avukatlarıyla izleyicilerin hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme heyeti kararını açıkladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALANLAR

Mahkeme heyeti, sanıklar Hamza Mermer, Ramazan Argunşah, Duran Keskin, Ufuk Kenan Konuk, Erdoğan Çelik, Günay Kaya, Birhan Şahan, Mustafa Karademir, İsa Gözetici, Nurullah Yıldırım, Mustafa Kemal Kütahya, Emrah Altunkalem, Yavuz Sarıoğlu, Ali Kazanpınar, Asım Özdemir, Nuh Çetiner'in "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

MÜEBBET ALANLAR

Sanıklar Abdullah Badur, Ahmet Ergün, Aykut Keklik, Ener Bilecek, Eshed Öksün, Haşem Ülker, İbrahim Gör, Mehmet Uysal, Mücahit Özcan, Müjdat Bozkaya, Ömür Mazlum, Sinan Ertepe, Sinan Mişe, Yasin Mapavrelioğlu ve Yener Dertli'ye de aynı suçtan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıkların duruşmadaki tavır ve davranışlarını, verilen hapis cezasının cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı müebbete indirdi.

Kaynak: Dunya.com

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 18:27
  1. Kütahya
  2. HABERLER
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. FETÖ
  5. TRT
  6. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika borsaları istihdam ve ücret verisi sonrası yükselişte
    1. Amerika borsaları istihdam ve ücret..
    2. Bakan Faruk Özlü yerli otomobil için..
    3. ABD’nin gizli planı sızdırıldı!..
    4. Alaaddin Saral'ın saklandığı ofis..
    5. Güney Kore 'Çılgın Proje'yi konuşuyor
    6. TRT'yi işgal eden 31 kişiye müebbet..
    7. Mehmetçik Kut'ül Amare’de üzen ayrılık
    8. Çocukları sigaradan uzak tutmanın..
    9. TRT Radyo işgal davasında 31 sanığa..
    10. Galatasaray başkanlığına sürpriz aday
    11. Bakan Soylu açıkladı! Trafikte makas..
    12. Trezeguet bombası! 2 milyon euro...
    13. Kayıp Malezya uçağı yerine 2 gemi..
    14. MHP lideri Devlet Bahçeli'den İnce'nin..
    15. Çeyrek altın 293 lira oldu
    16. Bahçeli'den Cumhur ittifakı imzası
    17. Rusya Türk domatesini neden almıyor?
    18. Çalışanlarını motive etmek için sıra..
    19. Süper Lig'de "Trezeguet" bombası..
    20. Eski futbolcu intihar etti! Camia yasa..
    Kuveyt Türk
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın