TRT’nin salgın dönemindeki yayıncılık başarısı uluslararası medya CEO’larına ilham verdi

Dünyanın en büyük yayın birliği ABU tarafından düzenlenen “Koronavirüs Sürecinde ve Sonrasında Kamuya Hizmet” konulu panele, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, aynı zamanda ABU Başkanı İbrahim Eren’in yanı sıra Avustralya Yayın Kurumu (ABC) Yönetim Müdürü David Anderson, Çin Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi NRTA’dan ABU Başkan Yardımcısı Sun Yusheng, Hindistan Yayın Kurumu (PrasarBharati) CEO’su SashiShekharVempati, Japonya Yayın Kurumu (NHK) Başkan Yardımcısı MasagakiSatoru ve Kore Yayın Kurumu (KBS) Başkan Yardımcısı LimByungKul katıldı.

ABU Genel Sekreteri JavadMottaghimoderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan İbrahim Eren, salgın döneminde TRT’de alınan koruyucu önlemler, kriz zamanında izleyicilere yönelik yayın kuşağı değişimleri ile yeni normale geçiş sürecinde izlenen stratejilere değindi.

Salgın döneminde “Kamu Yayıncılığı”

Salgın sürecinde TRT olarak en erken ve hızlı şekilde önlemlerin alındığını söyleyen Eren, kurum içerisinde oluşturulan “KoronavirüsKomisyonu” ile tedbirlerin her gün güncellendiğini ifade etti. Program değişikliklerinden de söz eden Eren, insanların morallerini yükseltmek, uzun süre evde kalmanın getirdiği stresi azaltmak için “Ev Hayat Dolu” yayın kuşağını hayata geçirerek, TRT’nin kamu yayıncılığı görevini başarıyla yerine getirdiklerini söyledi.

Koronavirüs sürecinde Türk milletine ve izleyicilere hizmet etmek için yeni içerikler ürettiklerini ifade eden Eren, oyuncular tarafından evde çekilen dizilerden, güvenilir bilgi paylaşımı için uzmanların görüşlerine, ebeveyn ve çocuklar için öğretici programlardankoronavirüs hakkında farkındalığı arttırmak için çekilen belgesellere kadar pek çok alanda yeni yapımları hayata geçirdiklerini vurguladı.

“TRT EBA TV” ile milyonlarca öğrenciye hizmet

İbrahim Eren, okulların kapatılmasıylabirlikteçok kısa sürede Milli Eğitim Bakanlığı ile uzaktan eğitim altyapısı oluşturduklarını söyledi. 23 Mart 2020'de 3 farklı içerikli eğitim kanalı; EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise’yi yayına alarak milyonlarca öğrenciye hizmet ettiklerini belirten Eren, bugüne kadar TRT EBA TV ile 3 bin 344 online dersin yayınlandığını, TRT Ankara ve İstanbul kampüslerinde ve okullarda faaliyete geçirilen 10 stüdyonun kullanıldığını, önümüzdeki güz dönemi için ara döneme kadar 4 bin 500 online dersin yayınlanmasının planlandığını ifade etti. TRT’nin yeni normale geçiş stratejisine de değinen Eren, koruyucu sağlık önlemlerini ön plana çıkaran bir çalışma düzeni kurduklarını belirtti.

“TRT, pandemi sürecinde en güvenilir haber kaynağı haline geldi”

İbrahim Eren, panelin son bölümünde ABU Genel Sekreteri JavadMottaghi tarafından sorulan soruları yanıtladı. Mottaghi’nin “TRT izleyici öngörülerine ilişkin verileri analiz etti mi?”,“Salgın döneminde reytinglerinizde veya erişim alanlarınızda değişiklik oldu mu?”,“Olduysa sizce bunun gerekçesi ne olabilir?” sorusuna, zorunlu olarak eve kapanan insanların mart ve nisan aylarında televizyon izlemeyi tercih ettiğini söyleyen Eren, “TRT Haber kanalının reytingleri de bu dönemde artış gösterdi. TRT, pandemi süresince en güvenilir haber kaynağı haline geldi. Bu nedenle kamu hizmeti medyasına bu zor günlerde duyulan güven artışta,” ifadelerinde bulundu.

“İzleyicilere ulaşmak için yeni yaklaşım veya tarzların geliştirebileceğini öğrendik”

“Size göre salgın döneminde yayıncılar için en büyük fırsat nedir?” sorusuna, kriz dönemini evde kalan izleyicinin ihtiyaç ve isteklerini belirlemeye ve uygulamaya yönelik güçlü bir yaklaşım olarak benimsediklerini söyleyen Eren, “İzleyicilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi için yayıncıların şu ana kadar düşünmemiş olduğu yeni araştırma ve yatırımlara gerek duyulabilir. Başka bir deyişle, nüfusun tamamına erişim sağlanması koronavirüs zamanında daha da önem kazanıyor. TRT izlemeyen vatandaşlarımıza da ulaşabilmek için yeni yaklaşım veya tarzların geliştirilebileceğini öğrenmiş olduk. Örneğin, yayıncıların programlarına vatandaşların doğrudan katılımını sağlayan interaktif formatlar çok daha değerli hale geldi. Ayrıca koronavirüsün etkilerini görmek için 5 bin kişilik bir saha çalışması yürüttük. Sonuçları TRT Akademi Dergisi’nde yayınlayacağız,” dedi.

ABU, İbrahim Eren başkanlığında toplanacak

26-27 Ağustos 2020 tarihinde “ABU Yönetim Kurulu Toplantısı”online olarak gerçekleştirilecek. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren toplantıya başkanlık edecek.