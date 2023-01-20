TRT'nin iddialı dizisi rekorla başladı! Pençe Timi operasyona başladı...

Al Sancak yayınlanan ilk bölümüyle uzun süredir ekranda olan tüm rakiplerini geride bırakarak, yayın hayatına zirvede başladı.

“Al Sancak; yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesidir.”

‘Al Sancak’ , TRT1 ekranındaki ilk bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

Al Sancak’ta Pençe Timi’nin operasyon sahneleri ve Yüzbaşı Ali Banazlı’nın, silah taciri Nadia İvanova ile finaldeki karşılaşması bölüme damga vurdu.

#AlSancakDizisi etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde birinci sırada yer alan ‘Al Sancak, reytinglerde zirvelerde yer aldı.

‘Al Sancak’, 1. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde 6,81 reyting ve 15,15 izlenme payı, AB kategorisinde 6,71 reyting ve 16,61 izlenme payı, ABC1 kategorisinde ise 7,07 reyting ve 16,29 izlenme payı elde ederek totalde en çok izlenen dizi oldu. AB grubunda ise en çok izlenen yapım oldu.

‘Al Sancak’ın ilk bölümünde neler oldu?

Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini topladı. “Beyaz Melek” kod adını kullanan şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke elebaşı teröristlerle bir araya gelecekti. Pençe Timi operasyonu başarılı olursa hem Türkiye’ye yönelen milli güvenlik tehditini bertaraf etmiş hem de kısa süre önce şehit düşen arkadaşları Atilla Yüzbaşı’nın katillerine bir adım daha yaklaşmış olacaktı. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Sacit Korkmaz Pençe Timine operasyon emri verdi. Denizaltını kullanarak gizlice bölgeye sızma yapan Pençe Timi operasyona başladı.

Pençe Timi’nin çıkartma yaptığı ada, adeta akrebin yuvası gibiydi; düşman sanılandan çok daha kalabalıktı. Operasyon zorlu şartlar altında devam ederken, Ali Yüzbaşı bu esnada Nadia isminde bir silah taciriyle karşı karşıya kaldı. Zorlu bir mücadele sonrası Ali Yüzbaşı, Nadia’yı elinden kaçırdı. Nadia’nın koşarak girdiği kulübe Ali Yüzbaşı’nın gözleri önünde havaya uçtu.

Pençe Timi adadaki görevini başarıyla tamamladı. Teröristler öldü ve gizli belgeler ele geçirildi.

Bu başarının ardından Tim üyelerinden Süleyman’ın nişanına katılan Pençe Timi, gönüllerince eğlenip halk oyunu oynadı. Gece evine dönen Ali Yüzbaşı adada patlama esnasında öldüğünü sandığı Nadia ile karşı karşıya kaldı. Nadia Ali'ye seneler önce bir operasyonda öldürülen en iyi arkadaşının hesabını birlikte sorabileceğini, ikisinin de aynı kişilerin peşinde olduğunu söyledi. Nadia ve Ali anlaşabilecek mi?

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan paylaşırken dizide ayrıca; R. Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Osman Soykut, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel gibi başarılı isimler rol alıyor. Al Sancak dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise M. Can Emre oturuyor.

Al Sancak 2. Bölüm Fragmanı: https://www.youtube.com/watch?v=VnQrQyo5Zk4

“Al Sancak” Görsel Linki: https://we.tl/t-CTyk81YHcT