TRT'nin eski spikeri kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti

TRT'nin ilk spikerlerinden Aylin Özmenek, TRT Ankara Radyosu'nda 44 yıl spikerlik ve diksiyon uzmanı olarak çalıştı. Özmenek, uzun yıllar TRT Radyo 3'te Gençlere, Beyaz Perde'den, Ses Ustaları, Yeni Plaklar Yeni Yorumlar gibi çok sayıda klasik ve hafif müzik programları yaptı.

Yıllarca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın hafta sonu konserlerinin canlı yayınlarını sunan Özmenek, birçok spikerin yetişmesinde de önemli rol oynadı. Ağustos 2020'de hayatını kaybeden gazeteci Varlık Özmenek'in eşi olan Aylin Özmenek, TRT Televizyonu'nda da bazı programlarda görev aldı.

79 yaşında vefat eden Özmenek'in naaşı, 4 Ocak Pazartesi ikindi namazını takiben Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

Aylin Özmenek kimdir?

Aylin Özmenek, 1942 yılında İstanbul'da doğdu. Spikerliğe İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdikten sonra, 1963 yılında İzmir Radyosu sınavlarını kazanarak başladı. Daha sonra kısa bir süre Ege Bölgesi profesyonel rehberliği yapan Özmenek, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın öğrencisi oldu.

TRT'nin kurulmasıyla beraber, TRT'nin ilk spikerlerinden biri olan Özmenek, kurum tarafından 1969 yılında BBC Türkçe servisine gönderildi ve 1970 yılında TRT Ankara Radyosu'nda göreve başladı. Buradaki görevinin yanı sıra Almanya Köln Radyosu ve Hollanda NOS Radyo - Televizyonu'nda Türkçe diksiyon dersleri verdi.

Aylin Özmenek, Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon'unda, Gazi Üniversitesi'nde, İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylarına, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyelerine, Polis Akademisi öğrencilerine, Milli Eğitim Bakanlığı Radyo Televizyon Eğitim Merkezi'ndeki öğretmenlere çeşitli zamanlarda ders verdi. Kıbrıs, BRT'de (Bayrak Radyo ve Televizyonu) Kıbrıs Medya Center'da Radyo ve Televizyon spikerlerin yetiştirilmesine emek verdi.

Çeşitli zamanlarda TRT Televizyonu'nda da görev aldı. GAP yayınlarının başlamasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu'ya yönelik kadın programları, Türk El Sanatları, Avrupa'da Kültür ve İnanç gibi programların sunuculuğunu yaptı.

"Çabam; ana dilimizin kuşaklar arasında doğru kullanılmasını sağlamak, yaşamsallığını benimsetmek ve güzelliğini gelecek nesillere aşılamak çabasıdır" diyen Aylin Özmenek, ODTÜ Mezunları derneği, TÜBİTAK gibi kurumlarda etkili, güzel ve toplum önünde kendini ifade edebilme atölyeleri yaptı.

Özmenek, altı yıl da Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu "Radyo Televizyon programcılığı" bölümünde " Etkili ve Güzel konuşma" ve "Radyo- Televizyon haberciliği" dersleri verdi.