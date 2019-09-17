0553 313 94 23

TRT’den personel alma iddialarına cevap!

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu personel alındığına dair çıkan haberlerle ilgili, "Tamamen söylenti ve çarpıtmalardan oluşan 'TRT’ye 1422 yeni eleman alındı' haberleri tamamen gerçek dışı ve yalandır" açıklamasını yaptı.

17 Eylül 2019 Salı 15:11
TRT’den personel alma iddialarına cevap!

Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna (TRT), 1422 yeni eleman alındığı haberlerinin tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi.

TRT'den yapılan açıklamada, kuruma toplu personel alımı yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tamamen söylenti ve çarpıtmalardan oluşan 'TRT'ye 1422 yeni eleman alındı' haberleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Bu yönde yapılan haberler tamamen gerçek dışı ve yalandır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna toplu personel alımı yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Firmalar üzerinden taşeron statüsünde çok uzun yıllardır zaten TRT'ye hizmet etmekte olan personelimizin statüsü değiştirilerek Özel Hukuka Tabi Personele dönüştürülmüştür.

Haberlerde sanki yeni işe alınmış gibi verilen personel rakamlarını, halihazırda TRT'de çalışmakta olan bu arkadaşlarımız oluşturmaktadır. Tekrar belirtmek isteriz ki İstihdam Fazlası Personel Uygulaması sonrasında iddia edildiği gibi TRT'ye toplu yeni personel alımı kesinlikle yapılmamıştır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 15:11
  1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna (TRT)
  2. yeni eleman
  3. personel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski HAVAŞ müdürü Mustafa Doner'e FETÖ'den hapis
    1. Eski HAVAŞ müdürü Mustafa Doner'e..
    2. Rusya gemiye el koydu: 21 mürettebat..
    3. Çocukların yemek menüsündeki ‘et’..
    4. HDP'li başkan tutuklandı! Kayyım..
    5. Türkiye'den Yunanistan'a çok sert..
    6. KYK bursu alan VGM bursu alır mı?
    7. 'Seni Bergen'e benzeteceğiz' deyip..
    8. Erdoğan'ın 'kapıları açabiliriz'..
    9. HDP’li belediyede skandal olay!..
    10. TRT’den personel alma iddialarına cevap!
    11. Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
    12. CHP Eskişehir il başkanlığına kayyum..
    13. Ekranlarda göbek atıyordu, mahkemede..
    14. Eski HSYK Genel Sekreteri FETÖ'cüye..
    15. CHP'nin kalesine kayyım atandı!
    16. Zehir taciri 'Namaza başladım' deyip..
    17. VGM son dakika burs haberi: Vakıflar..
    18. Esed ve DSG'ye İranlı milis darbesi!..
    19. Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim..
    20. Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından..
    21. TOKİ yüzde 22 indirim kampanyası iptal..
    22. Yaralı Kanarya yeni haftaya hızlı..
    23. Genç görünmenin yolları neler? Genç..
    24. Fenerbahçe’den flaş karar! TFF’ye..
    25. Sahil Güvenlik'ten 'lastik bot'..
    26. Uçaklar bomba yağdırdı! İran askerleri..
    27. MHP’den Kılıçdaroğlu’nun..
    28. Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’dan..
    29. Korkunç manzara! Trol ağına insan..
    30. Çankaya Köşkü sırrı ortaya çıktı!..
    İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
    İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı
    Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler