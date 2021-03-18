TRT'den Netflix'e büyük darbe! İşte yeni dijital platform TRT 0
Ekrana getirdiği birbirinden başarılı projelerle adından söz ettiren TRT, yeni bir dijital platform kuruyor.
Payitaht Abdülhamid, Uyanış: Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Seksenler ve Teşkilat dizilerini seyirci ile buluşturan TRT yeni bir bombayı patlatmak üzere.
TRT, ahlaki terörizmin öncü projelerinden olan djital dizi ve film platfomu Netflix'e karşı dijital platform kuruyor.
Amerika Birleşik Devletleri menşeli platforma büyük darbe vuracak olan TRT'nin dijital platformunun adı ise TRT 0 olacak.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci Birsen Altuntaş, TRT 0 için çok güzel içerikler hazırlandığını belirtti.
İşte Altuntaş'ın o paylaşımı: