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Aktüel TRT'den "İyi ki varsın Eren" filmi
Aktüel

TRT'den "İyi ki varsın Eren" filmi

Eren Bülbül ile onu kurşunlardan korumaya çalışırken şehit olan Ferhat Gedik'e "iyi ki varsınız" diyebilmek adına hayatlarını konu edinen sinema filminin çekimlerine başlandı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 20:30:56 -
TRT'den "İyi ki varsın Eren" filmi

İSTANBUL (AA) - Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hayatı TRT tarafından "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" ismiyle beyaz perdeye taşınıyor.

Çekimlerine başlanan film, Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu ediniyor.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filmin ilk tanıtım videosuna yer verdi.

TRT ile "Ayla", "Müslüm" ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" gibi başarılı yapımlara imza atan Mustafa Uslu tarafından hazırlanan sinema filminin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu, müziklerini ise Fahir Atakoğlu üstleniyor.

Filmde PKK'lı teröristlerle, kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada hayattan kopan Eren Bülbül ve onu korumak için vücudunu siper ederek şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatı anlatılıyor. Filmin bu yıl vizyona girmesi planlanıyor.

Trabzon'un Maçka ilçesi 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını güvenlik güçlerine ihbar ederek çıkan çatışmada korkusuzca Mehmetçik'in yanında duran 15 yaşındaki Eren Bülbül ve onu kurşunlardan korumak için üzerine atlayıp siper olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit edilmişti.

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