TRT’den hafta sonu belgeselleri

Dünyadaki farklı ülkelerin kültürünü bambaşka bir açıyla ekrana taşıyan “Bir Dünya Yaşam” belgeseli yeni bölümüyle 18 Temmuz Cumartesi ekrana gelirken; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) yurt dışında farklı ülkelere yaptığı çalışmaları sıra dışı bir şekilde anlatan TRT Belgesel’in yeni yapımı “İzler ve Çizgiler” ilk bölümüyle 19 Temmuz Pazar izleyiciyle buluşuyor.

“Bir Dünya Yaşam” Meksika’da

İnsan hikâyelerini sevgi ve aile ile bütünleştiren, hayatta kalmanın farklı yollarını, yaşam kavgasını, yoksulluk gibi konularıyla harmanlayarak irdeleyen “Bir Dünya Yaşam” belgeseli, dünyadaki yaşam mücadelesinin hem ne kadar zor hem de ne kadar güzel olduğunu gözler önüne seriyor. Tutkulu insanların, şaşırtıcı geleneklerin, yüzyıllar öncesine dayanan efsanelerin memleketi Meksika’da, insana düşman boğalar ile boğaya tutkulu insanların amansız mücadelesinin konu edinildiği belgesel, yeni bölümüyle 18 Temmuz Cumartesi saat 21.00’de TRT Belgesel’de.

TİKA’nın çalışmaları grafiti ile buluşuyor

TRT Belgesel’de Türkiye’nin, TİKA aracılığıyla yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan sıra dışı bir belgesel dizisi başlıyor. Dünya genelinde 150 ülkede faaliyet gösteren TİKA’nın restorasyonunu üstlendiği ve yeniden inşa ettiği birçok eserin gençler tarafından görülmesini amaçlayan “İzler ve Çizgiler” belgeseli, her bölümde seçilen 2 grafiti sanatçısıyla birlikte Türklerin farklı ülkelerde bıraktığı izleri takip edecek.

Belgeselin ilk bölümü “Bosna-Mavi Kelebekler” ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. 1992-1995 yılları arasında 35 bini çocuk, toplam 312 bin Müslüman’ın katledilip toplu mezarlara gömüldüğü Bosna, acının bıraktığı silinmeyen izlerle dolu. Türkiye’nin elini her zaman uzattığı balkan topraklarından biri olan Bosna’da, TİKA 850 proje ve çalışmayı hayata geçirdi. Türkiye’den seçilen 2 grafiti sanatçısıyla birlikte Bosna’ya giden “İzler ve Çizgiler” TİKA’nın yardımlarıyla ayağa kaldırılan tarihi eserleri ziyaret edecek, savaşın hikâyelerini dinleyecek. Türkiye’ye dönüşte ise grafiti sanatçıları, her bölümde deneyimledikleri ayrı bir ülkenin sokaklarını, TİKA eserleriyle bütünleştirerek İstanbul duvarlarına resmedecek.