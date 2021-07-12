TRT'den Gönül Dağı sürprizi!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi bilindiği üzere, 30. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Eylül ayında tekrar yayınlanması beklenen dizide Kurban Bayramı için sürpriz bir karar verildi.



TRT, Gönül Dağı hayranlarına müjdeyi vererek, 20 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’da Gönül Dağı Kurban isimli özel bir bölüm yayınlanacağını duyurmuştu. Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrolünde yer aldığı Gönül Dağı dizisinin 20 Temmuz akşamı yayınlanacak özel bölümünden ilk fragman izleyicilerle buluştu. Ancak dizinin heyecanının kaçmaması için bazı detaylara dikkat edildi. Diziden yeni sezonun heyecanının kaçmaması için Gönül Dağı Kurban isimli bölümün yeni sezona ilişkin mesajlar taşımamasına dikkat edildi. Cemile ve veyselin düğününün işleneceği özel bölümde hayranlarına bayramda güzel bir akşam geçirtilmesi planlanıyor.