  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya TRT'den flaş Benim Adım Melek kararı!
Medya

TRT'den flaş Benim Adım Melek kararı!

TRT1'de ekranlara gelen Benim Adım Melek dizisiyle ilgili kanaldan flaş bir karar geldi. Çarşamba günleri yayınlanan dizinin saati Milli maç nedeniyle 22.00'a alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 10:15:00 -
TRT'den flaş Benim Adım Melek kararı!

TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden Benim Adım Melek, izleyicilerle buluşmaya Çarşamba akşamları devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı da merakla bekleniyor… Benim Adım Melek şimdiye kadar 57 bölüm yayınlandı. İkinci sezonun sonuna doğru ilerleyen dizinin reytingleri çok da iyi değil. TRT1, Gaziantep’te çekimleri süren dizinin akıbeti ile ilgili nasıl bir karar verecek bilinmiyor. Ancak, dizinin hikayesinde Halil ile Melek son kararı verdiler…

Dizi hayranları Halil ve Melek’in hüzünlü aşk hikayesinde bugüne kadar birçok kötü olay gördü. Güzellikler de yaşandı belki ama yine daha çok olumsuzluklar hakim oldu. Halil en sonunda hapisten çıkmıştı. Ancak bunun bedeli de ağır oldu. Şimdi ise iki karakter hayatlarının en önemli kararını aldılar.

Halil, “Sevinç de keder de bizim Melek, hepsini beraber yaşayacağız” diyerek artık bir daha ayrılmama kararlılığını sergiledi. Melek ise, “Benim bugünümün tesellisi sensin” diyerek ona katılıyor ve birlikte her türlü zorluğa göğüs germeye karar veriyorlar… Aynı şekilde Ömer ile Defne de zor anlar yaşadı. Defne, gelin olarak kötü muamele gördü. Ömer ise “Sen benim eşimsin, kimseye ezdirmem seni” diyerek ona güvence veriyor.

Hem Halil ile Melek hem de Defne ile Ömer arasındaki ilişkinin iyiye doğru ilerlemesi, birbirlerine sarılmaları ve destek olmaları da çok etkileyici bir mesaj olarak 24 Mart Çarşamba akşamı TRT1 ekranında yer alacak.

Defne’nin Zümrüt’e “Biliyorum beni sevmiyorsun. Benim eteklerine saklanacağım bir babaannem olmadı. Ama onun yerine seni koyup, yüreğine sokulmak varken, neden birbirimize bunu yapıyoruz” diyerek tam da kalpten dokunuyor…

Melek ve Halil’in aşklarını Fırat’a teslim ettikleri ve mutluluktan yüzlerinin güldüğü anlar da şimdiye kadar birçok dramı gören izleyiciler için iyi bir rahatlama sahneleri olacak.

Dizide çok önemli bir değişiklik de var. İzleyiciler Çarşamba akşamı ekrana saat 20.00’de geçer ise yapımı bulamayacaklar. TRT1’de Benim Adım Melek dizisinin 58. bölümünün saat 22.00’de yayınlanacağı da duyuruldu. Bu değişiklik dizinin 58. bölüm 2. fragmanına da yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arka Sokaklar haddini iyice aştı! Emniyet Müdürlüğü İslam'ı hedef alan bu alçaklara ne kadar süre daha bina tahsis edecek?
Medya

Arka Sokaklar haddini iyice aştı! Emniyet Müdürlüğü İslam'ı hedef alan bu alçaklara ne kadar süre daha bina tahsis edecek?

Birçok sahnesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün tahsis ettiği binalarda çekilen Aydın Doğan artığı Kanal D'nin Arka Sokaklar adlı dizisi, s..
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama!
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama!

Yayınlanan kararname ile Merkez Bankası başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu, ilk mesajını yayınladı.
Kıtır kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kıtır kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?

Yumuşacık kıvamı ve kıtır kıtır tadıyla sütlü tatlıların içinde farklı bir yeri olan kıtır kadayıflı muhallebi son günlerde gündemde araştır..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay