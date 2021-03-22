TRT'den flaş Benim Adım Melek kararı!

TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden Benim Adım Melek, izleyicilerle buluşmaya Çarşamba akşamları devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı da merakla bekleniyor… Benim Adım Melek şimdiye kadar 57 bölüm yayınlandı. İkinci sezonun sonuna doğru ilerleyen dizinin reytingleri çok da iyi değil. TRT1, Gaziantep’te çekimleri süren dizinin akıbeti ile ilgili nasıl bir karar verecek bilinmiyor. Ancak, dizinin hikayesinde Halil ile Melek son kararı verdiler…

Dizi hayranları Halil ve Melek’in hüzünlü aşk hikayesinde bugüne kadar birçok kötü olay gördü. Güzellikler de yaşandı belki ama yine daha çok olumsuzluklar hakim oldu. Halil en sonunda hapisten çıkmıştı. Ancak bunun bedeli de ağır oldu. Şimdi ise iki karakter hayatlarının en önemli kararını aldılar.

Halil, “Sevinç de keder de bizim Melek, hepsini beraber yaşayacağız” diyerek artık bir daha ayrılmama kararlılığını sergiledi. Melek ise, “Benim bugünümün tesellisi sensin” diyerek ona katılıyor ve birlikte her türlü zorluğa göğüs germeye karar veriyorlar… Aynı şekilde Ömer ile Defne de zor anlar yaşadı. Defne, gelin olarak kötü muamele gördü. Ömer ise “Sen benim eşimsin, kimseye ezdirmem seni” diyerek ona güvence veriyor.

Hem Halil ile Melek hem de Defne ile Ömer arasındaki ilişkinin iyiye doğru ilerlemesi, birbirlerine sarılmaları ve destek olmaları da çok etkileyici bir mesaj olarak 24 Mart Çarşamba akşamı TRT1 ekranında yer alacak.

Defne’nin Zümrüt’e “Biliyorum beni sevmiyorsun. Benim eteklerine saklanacağım bir babaannem olmadı. Ama onun yerine seni koyup, yüreğine sokulmak varken, neden birbirimize bunu yapıyoruz” diyerek tam da kalpten dokunuyor…

Melek ve Halil’in aşklarını Fırat’a teslim ettikleri ve mutluluktan yüzlerinin güldüğü anlar da şimdiye kadar birçok dramı gören izleyiciler için iyi bir rahatlama sahneleri olacak.

Dizide çok önemli bir değişiklik de var. İzleyiciler Çarşamba akşamı ekrana saat 20.00’de geçer ise yapımı bulamayacaklar. TRT1’de Benim Adım Melek dizisinin 58. bölümünün saat 22.00’de yayınlanacağı da duyuruldu. Bu değişiklik dizinin 58. bölüm 2. fragmanına da yansıdı.