TRT’den Çarpıcı FETÖ Belgeseli: “Zehirli Salkım”

Kumpas, manipülasyon ve psikolojik harekât yaparak geride yüz binlerce mağdur bırakan FETÖ’nün kirli yüzünü masaya yatıran TRT Haber, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde tanık ve mağdurların anlatımıyla örgütün nasıl kriminalizeolduğunun gösterileceği bir belgesel serisi hazırladı.

Din adamı kisvesinden terör örgütü liderliğine

Belgesel, FETÖ elebaşının dinadamı kisvesinden nasıl örgüt liderine dönüştüğünü gün yüzüne çıkaracak. Son 22 yılda kurulan kumpasların nasıl gerçekleştirildiğini deşifre eden belgeselde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın anlatımıyla örgütün hücre yapılanmasından diğer terör örgütleriyle ilişkilerindeki bilinmeyen detayları da yer alacak.

FETÖ’nün karanlık tarihi

Necip Hablemitoğlu, Rahip Santoro, Hrant Dink ve Muhsin Yazıcıoğlu cinayetleri ile Dağlıca saldırısı, Kozmik Oda, Balyoz ve Ergenekon kumpaslarının da konu edinildiği “Zehirli Salkım” belgeselinde; FETÖ’nün nasıl inanç sömürüsü yaptığı, olayları nasıl organize ettiği, devletin kılcal damarlarına nasıl sızdığı ve Türkiye’yi işgal planının nerede, kimlerle hazırlandığı da anlatılacak.

Darbenin kilit isimlerinden FETÖ gerçekleri

FETÖ ile mücadele eden isimlerden Emekli İstihbaratçı Albay Çoşkun Başbuğ, Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, gazeteci Oral Çalışlar ve Akademisyen Prof. Dr. Ahmet Keleş’interör örgütü tarafından yıllarca nasıl kumpas ve iftiralara maruz kaldıkları kendi anlatımlarıylaekranlara gelecek.

TRT Haber tarafından darbenin 4’üncü yıl dönümüne özel hazırlanan dört bölümlük “Zehirli Salkım” belgeseli, 11-12-13 ve 14 Temmuz tarihlerinde saat 20.30’da TRT Haber’de.