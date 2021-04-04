TRT'den bomba dizi! 'Mavera' Ramazan ayında izleyiciyle buluşacak

Reyting rekoru dev yapımlara imza atan TRT'den çok konuşulacak bir dizi daha geliyor. 'Mavera' Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında olacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Teşkilat gibi reyting rekortmeni dev yapımlara imza atan TRT'den çok konuşulacak bir dizi daha geliyor.

Hâce Ahmed Yesevi’nin hayatını anlatan 'Mavera' dizisi Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında olacak.

İbrahim Eren'den açıklama

Sosyal medya hesabından açıklama yapan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren paylaşımında, ''Önünüzde Hâce oldu mu gönlünüzde korku olmazdı. İşte bizim hikâyemiz o yolda başladı. Hâce Ahmed Yesevi’nin hayatını ele aldığımız yeni dizimiz “Mavera”, Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranında olacak.'' ifadelerine yer verdi.