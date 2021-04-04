TRT'den bomba dizi! 'Mavera' Ramazan ayında izleyiciyle buluşacak
TRT reyting rekorları kıran dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Ramazan ayı boyunca Hâce Ahmed Yesevi’nin hayatını anlatan 'Mavera' dizisi TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Reyting rekoru dev yapımlara imza atan TRT'den çok konuşulacak bir dizi daha geliyor. 'Mavera' Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında olacak.
Bir Zamanlar Kıbrıs, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Teşkilat gibi reyting rekortmeni dev yapımlara imza atan TRT'den çok konuşulacak bir dizi daha geliyor.
Hâce Ahmed Yesevi’nin hayatını anlatan 'Mavera' dizisi Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında olacak.
İbrahim Eren'den açıklama
Sosyal medya hesabından açıklama yapan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren paylaşımında, ''Önünüzde Hâce oldu mu gönlünüzde korku olmazdı. İşte bizim hikâyemiz o yolda başladı. Hâce Ahmed Yesevi’nin hayatını ele aldığımız yeni dizimiz “Mavera”, Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranında olacak.'' ifadelerine yer verdi.