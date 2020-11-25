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Aktüel TRT'den Bilge Tonyukuk Abidesi'nin 1300. yıl dönümüne özel belgesel
Aktüel

TRT'den Bilge Tonyukuk Abidesi'nin 1300. yıl dönümüne özel belgesel

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:50:31 -
TRT'den Bilge Tonyukuk Abidesi'nin 1300. yıl dönümüne özel belgesel

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 2020-2021 anma ve kutlama etkinlikleri programında yer alan Bilge Tonyukuk Abidesi'nin dikilişinin 1300'üncü yıl dönümünde TRT Avaz tarafından özel bir belgesel hazırlandı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Bilge Tonyukuk'un daha iyi tanınması ve Türk tarihi açısından değerinin daha iyi kavranması amacıyla hazırlanan "Tonyukuk" belgeseli, Türk siyaseti, askeri yapısı, hukuku ve düşünce hayatına dair önemli bilgiler içeriyor.

Coşkun Oğuz'un yönetmenliğini üstlendiği belgeselin çekimleri Moğolistan, Kazakistan ve Türkiye'de gerçekleştirildi.

Bilge Tonyukuk'un yaşadığı dönemin şahidi olarak yazdırdığı kitabelerde verdiği bilgiler üzerinden ilerleyen belgeselde, Göktürk dönemine ait tarihi olaylar, Türklerin savaş stratejileri, bağımsızlık mücadelesi için verilen savaşlar, Tonyukuk'un Türk milleti için verdiği mücadeleler anlatılıyor.

Belgeselde, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Erhan Aydın, Prof. Dr. Darhan Kuandıkoğlu Kıdırali, Prof. Dr. Şaban Doğan, Dr. Yakup Ömeroğlu, Arkeolog Adil Yılmaz ve Moğolistan Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan'ın görüşleri yer alıyor.

"Tonyukuk" belgeseli yarın 21.30'da TRT Avaz ekranlarında izlenebilecek.


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