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Medya TRT'deki Masumlar Apartmanı ile ünlenen Merve Dizdar'dan çok büyük skandal! Sosyal medya ayağa kalktı
Medya

TRT'deki Masumlar Apartmanı ile ünlenen Merve Dizdar'dan çok büyük skandal! Sosyal medya ayağa kalktı

Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan konuşamaya alkış tutması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 14:13:00 -
TRT'deki Masumlar Apartmanı ile ünlenen Merve Dizdar'dan çok büyük skandal! Sosyal medya ayağa kalktı

Boğaziçi Film Festivali'nde ödül almak için sahneye çıkan Merve Dizdar, TSK'ya yönelik 'kimyasal silah' suçlamasında bulunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı destekleyen sözleri alkışladığı için tepki topladı. Sosyal medyada gündem olan oyuncu için "Senin askerine iftara atan kadını nasıl desteklersin" yorumları yapıldı. Boğaziçi Film Festivali'nde sahneye çıkan yönetmen Özcan Alper, aldığı ödülü TSK'ya yönelik 'kimyasal silah' suçlamasında bulunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etti. Salonda bulunan oyuncu Burak Haktanır ise yönetmene tepki gösterdi. Çıkan gerginliğe dahil olan oyuncu Merve Dizdar ise tepkilerin hedefi aldı.

Ödülü terör destekçisine armağan etti

Ödülünü Fincancı'ya ithaf eden Özcan Alper, "Şebnem Korur Fincancı, sadece barış dediği için maalesef linç kampanyasına maruz kaldı, umarım son olur, umarım cezaevinden çıkar, bu ödülü ona ithaf ediyorum" dedi. Duruma sinirlenen Burak Haktanır ise "O kadın TSK'ya iftira attı. Kaç gündür tüm PKK sayfaları onu destekliyor" diyerek tepki gösterdi.

Merve Dizdar alkışladı

Tartışmanın ardından sahneye çıkan oyuncu Selcen Ergün ise Burak Haktanır'ın çıkışına tepki göstererek "Az önce bir arkadaş arkadan bağırdı, niye bağırdığını da anlamadım. Bu çok eril bir şey. O erilliğin azaldığını, bu mevzuların dışarı çıkıp sakince konuşulduğu..." dedi. Haktanır ise kendisine tepki gösteren Ergün'ün "Ben bu konuyu anlamadım" demesi üzerine "Anlamadığınız konulara girmeyin o zaman" ifadelerini kullandı.

Törende sahneye birlikte çıktığı Selcen Ergün'ün sözlerini alkışlayan ve gergin bir şekilde Burak Haktanır'a bakması sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede tepkilerin hedefi olan oyuncu için "Senin askerine iftara atan kadını nasıl desteklersin" yorumu yapıldı.

İşte gelen tepkiler

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