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Medya TRT'de İstanbul'un Fatih'i diziyle anlatılacak! Heyecan dolu ilk fragman
Medya

TRT'de İstanbul'un Fatih'i diziyle anlatılacak! Heyecan dolu ilk fragman

Yeniakit Publisher
2024-01-11 23:52:00 - 2024-01-11 23:54:15

TRT, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin hayatının anlatılacağı yeni diziyi duyurdu.

Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) tarafından müjdelenen büyük kumandan Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri'nin hayatı TRT'de dizi oluyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı adlı dizinin heyecan dolu ilk fragmanı yayınlandı.

Öte yandan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur. Peygamber Efendimizin (sav) övgüsüne mazhar olmuş o güzel komutanın hikâyesi… ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ yakında” ifadelerini kullandı.

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