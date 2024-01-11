TRT'de İstanbul'un Fatih'i diziyle anlatılacak! Heyecan dolu ilk fragman
TRT, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin hayatının anlatılacağı yeni diziyi duyurdu.
Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) tarafından müjdelenen büyük kumandan Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri'nin hayatı TRT'de dizi oluyor.
Mehmed: Fetihler Sultanı adlı dizinin heyecan dolu ilk fragmanı yayınlandı.
Öte yandan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur. Peygamber Efendimizin (sav) övgüsüne mazhar olmuş o güzel komutanın hikâyesi… ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ yakında” ifadelerini kullandı.
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