Türk Yetkili duyurdu! Rus basınının gözü Türkiye'de: Ruslar Başkan Erdoğan’ın yeniden seçilmesini nasıl gördü?

Rus basını Erdoğan’ın yeniden seçilmesini nasıl gördü? İşte Rus basınından yorumlar…

Türkiye’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi, Rusya’da genel olarak istikrar ve ilişkilerin daha iyiye gideceği yönünde olumlu karşılandı.

Başta Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere birçok siyasi olumlu yorumlar yaptı. Rus basınına da yansıyan memnuniyet ön plana çıktı.

Putin’in “Rusya – Türkiye dostane ilişkilerinin güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan iş birliğine kişisel katkılarınızı çok takdir ediyoruz” mesajını öne çıkaran Rus basını, Erdoğan’ın seçilmesinin iki liderin yakın ilişkisinin devamı için önemli olduğu vurgusuna dikkat çekti. Rus basını Erdoğan’ın yeniden seçilmesini nasıl gördü?

NE OLURSA OLSUN TÜRK LİRASI...

Türkiye’de yapılan seçimlerin demokratik ortamda yapıldığı, ikinci tur seçimlerinde oy kullanma ve sayımında bir aksilik yaşanmadığı, halkın çok coşkulu bir şekilde oyunu kullandığına ve Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesiyle partililerin sokaklara dökülerek zaferi coşkuyla kutladığına değinildi.

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Komsomolskaya Pravda Gazetesi; “5 yıl daha Türkiye’yi Erdoğan yönetecek. Seçimler sessiz ve sakin geçti. Katılım yüksekti” ifadelerine yer vererek, istikrara vurgu yaptı.

RBK Gazetesi ise, seçim sonucu ne olursa olsun Türk Lirası dalgalı seyredecek yorumunda bulunurken “Erdoğan seçim sonucunu demokrasinin zaferi olarak nitelendirdi ve destekçileri ile birlikte şarkı söyledi” ifadelerini paylaştı.

ANKARA’NIN DIŞ POLİTİKASI DEĞİŞMEYECEK

Kommersant Gazetesi muhalefetin tarihi şansı kaçırdığına vurgu yaptığı “Türkiye cumhurbaşkanına karar verdi” başlıklı haberinde; Türkiye’nin mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur seçimlerde tek muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu %4’lük bir farkla mağlup ettiği, ülkede 20 yıldır iktidarda olan Erdoğan’ın muhaliflerinin iktidarı kendi ellerine alma tarihi şansına rağmen, Türk lider çetin bir mücadelede zaferi kapmayı başardığı belirtiliyor.

Kommersant; Erdoğan’ın büyük bir uzman topluluğu, karizması ve büyük bir medya kaynağı ile galip geldiğini, seçim sonuçlarının, “Ankara’nın dış politikasının Rusya’nın yönü de dahil olmak üzere büyük değişikliklere uğramayacağını” gösterdiğine dikkat çekiyor.

“KAZANAN TÜRKİYE” VURGUSU

İzvestiya Gazetesi; “Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde demokrasinin kazandığını söyledi” başlığı ile verdiği haberde, Erdoğan’ın seçimin galibi olduğunu yazdı.

Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 320 bin kişiye yaptığı konuşmada, “Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye’dir.” ifadelerine vurgu yapılan haberde, Türkiye’nin enflasyonda sorun yaşadığı ve Erdoğan’ın enflasyonu düşürme sözü verdiği aktarıldı.

Vzglyad Gazetesi; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferini “Erdoğan Türkiye Yüzyılı’nı ilan etti” başlığı ile duyurdu.

Erdoğan’ın bu seçimi “büyük zafer” olarak nitelendirdiğine dikkat çekilen haberde, “Erdoğan, seçim kampanyası sırasında Türkiye Yüzyılı sloganı altında, Cumhuriyet’in 100. yılında, liderliğindeki ülkenin başarılarından bahsetmişti” ifadelerine yer verildi.

Vedomosti Gazetesi; “Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde zaferini açıkladı” başlığı ile verdiği haberinde, Erdoğan’ın gelecek beş yıl boyunca halkın ülkeyi yönetme sorumluluğunu kendisine ve yönetimine devrettiğini söylediği hatırlatıldı.

Lenta.ru, “Erdoğan, seçimi Türkiye’nin kazandığını söyledi” başlığı ile verdiği haberinde, Türk liderin Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki balkon konuşmasında, Batılıların ülkeye karşı kirli oyunları ve arkadan hançerleme girişimlerinin başarısız olduğunu vurguladığını yazdı.

TASS ve RİA haber ajansları, belirli aralıklarla Türkiye’deki oy sayımlarını, gelişmeleri abonelerine duyurdu.

RİA Haber Ajansı, Erdoğan’ın zaferine ilişkin haberlerinden birini, “Erdoğan, Putin’in önerdiği doğalgaz merkezi projesini hayata geçirme sözü verdi” başlığı ile verdi. Haberde, Erdoğan’ın Putin’in önerdiği Trakya’da yapılması öngörülen doğal gaz dağıtım merkezi projesini hayata geçireceğine ilişkin sözlerine dikkat çekildi.

Yetkili, "Türkiye'nin bu ihtilafta arabuluculuk yapması konusu dış politikamızın önceliklerinden biri. Erdoğan, hem Rus hem de Ukraynalı liderlerle güven ilişkisi içinde olan belki de tek dünya lideri. Acil ateşkes ve barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasına yönelik çağrı ve teklifler devam edecektir. Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere, bu çatışmanın kazananı olmayacaktır" dedi.

Tahıl anlaşmasının da Erdoğan için bir "öncelik" olmaya devam ettiğini ve Ankara'nın bu anlaşmanın sorunsuz bir şekilde işlemesi için "çaba göstereceğini" ifade eden yetkili, bu anlaşmanın imzalanmasının Türkiye için "önemli bir dış politika başarısı" olduğunu kaydetti.

Yetkili, "Yakın gelecekte konuyla ilgili müzakerelerin yoğunlaşacağını düşünüyorum. Zaten Erdoğan da dün programını açıkladı ve bu projeyi öncelikleri arasında saydı" dedi.

TASS Haber Ajansı, “Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ni kazandığını ilan etti” başlığı ile verdiği haberinde, Erdoğan tarafından seçim sonucunun “Demokrasi bayramı” olarak nitelendirildiği aktarıldı. Kaynak: Haberrus, Gazetemru

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