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Siyaset TRT1 iddialı başlayan dizisi için final duyurusu yaptı!
Siyaset

TRT1 iddialı başlayan dizisi için final duyurusu yaptı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Tövbeler Olsun” dizisi hakkında final kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 10:21:00 -
TRT1 iddialı başlayan dizisi için final duyurusu yaptı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, başrollerini Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Can Çiçek Dilligil’in paylaştığı “Tövbeler Olsun” dizisi 25 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de iki bölüm birden yayınlanarak ekranlara veda edecek.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin başlama tarihi olarak 1 Nisan Perşembe günü açıklanmıştı. Bu da Tövbeler Olsun dizisinin finaline işaret ediyordu. TRT1 tarafından da Tövbeler Olsun için final kararı duyurulduç Yapılan açıklamada 31. ve 32. bölümlerin peş peşe ekrana getirileceği ve Tövbeler Olsun isimli absürt komedi dizisinin 25 Mart Perşembe günü final yapacağı bildirildi.

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