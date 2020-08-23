TRT1 dizi ve programları son yıllarda oldukça rağbet görüyor. Her kesimden insane ve yaşa uygun olarak uyarlanan dizi ve programlar merak uyandırıyor. Türkiye’nin ilk ulusal televizyon kanalı olan TRT1 yayınlarını kaçıran veya televizyon ile izleme imkanı olmayan kişiler TRT1 canlı yayını izleme linki araştırıyor.

TRT1 canlı yayını izlemek için tıklayın

TRT ne zaman kuruldu?

Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalı ve ilk ulusal televizyon kanalı olma özelliğine sahip Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), kanalı Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak 1 Mayıs 1964 tarihinde kurulmuştur. 1990 yılına kadar tek kanal olan TRT1, bu tarihten sonra çizgisini devam ettirmiştir. TRT1 ilkeli yayın amaçlayan, bir aile kanalıdır. TRT Genel Müdürlüğü görevini İbrahim Eren yürütüyor.

TRT1’de yayınlanan dizi ve programlar neler?

Diziler

Tövbeler Olsun

Tutunamayanlar

Payitaht "Abdülhamid"

Kalk Gidelim

Benim Adım Melek

Haber-Spor

Ana Haber

Hava Durumu

Programlar

3'Te 3 Tarih

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Enine Boyuna

Kurbanlık

1'de Bugün