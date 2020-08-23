TRT1 Canlı
TRT1 canlı yayını en çok izlenen canlı yayın kanalladırından biri. TRT1 dizi ve programları canlı yayın izleme merak ediliyor. Işte ayrıntılar….
TRT1 dizi ve programları son yıllarda oldukça rağbet görüyor. Her kesimden insane ve yaşa uygun olarak uyarlanan dizi ve programlar merak uyandırıyor. Türkiye’nin ilk ulusal televizyon kanalı olan TRT1 yayınlarını kaçıran veya televizyon ile izleme imkanı olmayan kişiler TRT1 canlı yayını izleme linki araştırıyor.
TRT1 canlı yayını izlemek için tıklayın
TRT ne zaman kuruldu?
Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalı ve ilk ulusal televizyon kanalı olma özelliğine sahip Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), kanalı Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak 1 Mayıs 1964 tarihinde kurulmuştur. 1990 yılına kadar tek kanal olan TRT1, bu tarihten sonra çizgisini devam ettirmiştir. TRT1 ilkeli yayın amaçlayan, bir aile kanalıdır. TRT Genel Müdürlüğü görevini İbrahim Eren yürütüyor.
TRT1’de yayınlanan dizi ve programlar neler?
Diziler
Tövbeler Olsun
Tutunamayanlar
Payitaht "Abdülhamid"
Kalk Gidelim
Benim Adım Melek
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