TRT World Forum 2020'de "Kovid-19 Sürecinde Yayıncılık Sektörünün Değişen Yüzü" konuşuldu

İSTANBUL (AA) - "Pandemi Sonrası Dünya'da Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla 4'üncüsü gerçekleştirilen TRT World Forum 2020'de "Kovid-19 Sürecinde Yayıncılık Sektörünün Değişen Yüzü" başlıklı oturum düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl çevrim içi düzenlenen TRT World Forum 2020 kapsamındaki oturum, canlı olarak "TRT İzle" adlı YouTube kanalından yayınlandı.

Elif Bereketli'nin moderatörlüğünü üstlendiği oturumda, yayıncı Murat Arayıcı, yazar Mats Strandberg ve kitabevi sahibi Jessica Graham konuşma yaptı.

- "Çocuk kitapları açısından satışlarda ciddi bir artış gördük"

Domingo Yayıncılığın kurucusu Murat Arayıcı, yayınevlerinin 12 yıl önce kurulduğunu ve çocuk kitaplarının yanı sıra çeviri olan kurgu türünde kitapları da okurların beğenisine sunduklarını söyledi.

Kovid-19 salgını kapsamında karantina sürecinde çocuk kitapları alanında satışlarının 2 katına çıktığını aktaran Arayıcı, "Karantina sürecinin başında kitaplarımızın basımını durdurduk ve nisan ayında beklenmedik satışlarla karşılaştık. Bu bence bütün yayınevleri için geçerliydi. Özellikle de çocuk kitapları açısından satışlarda ciddi bir artış gördük." dedi.

Arayıcı, salgın döneminde yetişkin kitaplarında pazarlama ve tanıtım açısından işlerin durduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Online olarak lansman yapamıyoruz, o popülerliği oluşturabilmek için kitabevlerine, kitapçılara ihtiyacımız var. Ama çocuk kitaplarında durum farklı. Çünkü kitabevlerinde çocuk kitaplarının olduğu bölüm çok küçük kalıyor. O yüzden internet siteleri ve sosyal medya hala çocuk kitaplarının satışı için daha fazla kullanılan bir platform. Biz de bu anlamda durmayarak, normale göre daha fazla çocuk kitapları basmaya devam ettik. Diğer sektörlere göre bu salgına rahat adapte olduk. Editörlerimiz, grafik sanatçılarımız zaten evlerinden çalışmaya alışkın. O yüzden kovid bizi çok etkilemedi."

- "Genel olarak satışlarımız düştü"

Kitap sektöründe 30 yıllık tecrübeye sahip olan, aynı zamanda Londra'daki bağımsız kitabevi "Primrose Hill Books"un sahibi Jessica Graham da salgın nedeniyle karantina sürecinde okurlara kitap tedarikleri noktasında başlarda sıkıntı çektiklerini belirterek, "Önce insanları dükkana sokamadık. Ama telefonla sipariş alıyorduk ya da gelip içeriye girmeden kapıdan aldılar kitapları. Çoğu zaman da okurların evlerine götürdük. Genel olarak satışlarımız düştü. Bir gece içinde ciromuz yarıya indi. Çünkü ciromuzun çoğu canlı etkinliklerden kaynaklıydı. Londra'nın farklı yerlerinde bir haftada çok fazla etkinlik düzenliyorduk." diye konuştu.

Graham, kitabevinde insanlarla konuşmayı, sohbet etmeyi çok özlediğini dile getirerek, şunları ifade etti:

"İşimizi devam ettirebilmek için bundan sonra evlere daha çok kitap teslimatı yapacağız galiba. Bizim bir sitemiz de var. Online satış da yapıyoruz. Bütün bağımsız kitapçıların üye olduğu bir siteye de üyeyiz. Bunlar da tabii online satış konusunda bize bir alternatif veriyor. Okurlar, Londra'da değil de başka bir yerde izole de olsalar hala bizden alışveriş yapabileceklerini anlayarak, buna sevindiler. Online etkinlik de yaptık ve iyi oldu aslında. İnsanlarla aynı ortamda olmak gibi aynı şey değil, ama güzel formatlarımız oldu ve online olarak sohbet de edebildik. Bunun iyi tarafı dünyanın her tarafından birçok kişinin bize katılabilmesi oldu."

Oturumda İsveçli yazar Mats Strandberg ise bu yıl okurlarla buluşturduğu ve insan neslinin tükenmesi üzerine kaleme aldığı "The End" kitabından bahseden kısa bir konuşma yaptı.



