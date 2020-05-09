TRT World Forum 2019’un kapalı oturumları kitaplaştırıldı

Kitapta,akademisyenler, uzmanlar ve düşüncekuruluşlarıtarafından hazırlanan 15 kapalı oturum raporu bulunuyor.

İki gün süren TRT World Forum’dapolitikacılar, STK temsilcileri, siyaset ve güvenlik konusununönde gelen uzmanları ve akademisyenlerin katılımıyla 15kapalı oturum düzenlendi.Kapalı oturumlar, sınırlı sayıda davetlinin katıldığıyuvarlak masa toplantıları olarak yapıldı.Bu toplantılarda, konuşmacılar ve katılımcılar düşünce, öneri ve bilgilerini ortaya koydular. Konuşmacıların ve katılımcıların kimlik bilgileri, Kapalı Oturumlar Kitabı’nda ve TRT World Forum'un diğer kamuya açık belgelerinde gizli tutulmuştur.

Kapalı oturumların amacı, TRT World Forum 2019'un ana teması olan “Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar” kapsamında entelektüel tartışmalarakatkıda bulunmaktır. Kapalı oturumlarda;Türkiye'nin dış politikası ve güvenlik politikasındaki gelişmeler ve Ortadoğu'da Körfez Krizi konuları ele alınmış,olası bir İran-ABD çatışmasıve siyasi meşruiyet meselelerigibi uluslararasıönemtaşıyankonular derinlemesine incelenmiş, Orta Asya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler tartışılmış ve çevre-iklim krizlerinin gelecekteki rolünün dünya düzenine etkisi gibi kritik konular konuşularakortak bir çözüm arayışına girilmiştir.

Bu kitaba katkıda bulunanlar arasında TRT World Araştırma Merkezi, İtalyan Uluslararası Siyasi Araştırmalar Enstitüsü (ISPI), TheRoyal United Services InstituteforDefenceand Security Studies(RUSI), Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR)gibi saygın düşünce kuruluşları ve Science Po, King'sCollegeLondon, Amerikan Ulusal Üniversitesi (ANU), Exeter Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBU) gibi değerliüniversilerilediğer birçok farklıalanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar yer almaktadır.Her bir kapalı oturum raporunda konuşmacıların ve katılımcıların katkıda bulunduğu konularla ilgiliakademik tartışmalar yer almaktadır.

Türkiye'nin kamu hizmeti yayıncısı TRT tarafından güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla 2017 yılında başlatılan TRT World Forum, günümüzün küresel sorunlarına ışık tutmaya devam edecektir.