TRT World Citizen ödülleri sahiplerini buldu

Sebahattin Ayan İstanbul

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen ödül törenine; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, TRT Yönetimi, siyasiler, STK yöneticileri ile kültür sanat, medya ve akademi camiasından önemli isimler katıldı.

Filistin'in yanındayız

Törende konuşan Altun, TRT’nin bir iyilik hareketi olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi: “TRT World Citizen girişiminin en önemli amaçlarından birisi de küresel çapta karşı karşıya kaldığımız sorunlara yönelik çözüm arayışlarının ciddiyetle ele alınmasına katkı vermektir. Sömürgeci zihniyetin temsilcilerinden biri olan İsrail’in bugün Filistin’deki zulümleri bunun en somut örneklerinden biridir. 100 günü aşkındır sürdürdüğü saldırılar boyunca İsrail gerek uluslararası medya kuruluşları gerekse sosyal medya şirketleri üzerinden kara propaganda faaliyetleri ve sistematik dezenformasyon saldırıları yürütüyor. İnsani ve vicdani sorumluluğumuzun gereği olarak kayıtsız kalmadık, mazlum Filistin halkının yanında durduk, devam da edeceğiz.”

İyiliği ödüllendiriyoruz

Sobacı da, TRT World Citizen’in insanlık adına iyilik cepheleri açanları ödüllendiren bir platform olduğunu belirterek, şunları söyledi: “İsrail’in kendi çıkarları için Filistin ve Gazze topraklarında gerçekleştirmekten çekinmediği hudutsuz, kuralsız, acımasız katliamlarıyla terazinin acı kefesi orantısız bir şekilde dolup taşıyor. 24 binin üzerinde insanı katletti. 2 milyona yakın insan yerlerinden edildi. Şu anda gıda, sağlık hizmetleri gibi en temel ihtiyaçlara dahi ulaşılamayan, giriş ve çıkışa izin verilmeyen Filistinlilerin vatanından bahsediyoruz” dedi.

İşte ödül alanlar

Törenlerde, 2018’den bu yana 13 farklı ülkeden 20 kişiye ödül takdim edildi. Bu yıl “TRT World Citizen Ödülleri”nde, Eğitimci ödülü’ Kenya’dan Nelly Cheboi’ne Prof. Dr. Veysel Kurt, ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ José Andrés’e AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, ‘Gençlik ödülü’ Aditi Mayer’e TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, ‘İletişimci ödülü’ Motaz Azaiza’ya İstanbul Valisi Davut Gül, ‘Yılın Dünya Vatandaşı Ödülü’ Dr. Ghassan Abu-Sittah’a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından takdim edildi.

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