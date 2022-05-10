TRT sunucusu da dayanamadı, âdeta isyan etti!

YENİ AKİT/ANKARA

TRT Ana Haber Sunucusu ve Yeni Akit Gazetesi'nin eski yazarlarından Ersoy Dede "Nedir ama artık ya?" diyerek İBB Sözcüsü Murat Ongun'la ilgili "Bir belediye bürokratında 25 milyonluk ev nedir?" diye sordu.

"Ongun gizledi mi?"

İstanbul Gündem isimli sosyal medya hesabında şu habere yer verildi:

"İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörlerinin yaptığı incelemede, İBB Sözcüsü Murat Ongun ve eşinin son 5 yılda 1 milyon 227 bin TL gelir elde ettiği ancak bu gelirden daha fazla harcama yaptığı belirlendi.

Çiftin 25 milyonluk evini mal bildiriminde gizlediği de ortaya çıktı."

Ersoy Dede: 25 milyonluk ev nedir ama artık?

Haberi alıntılayarak paylaşan Ersoy Dede; "Bir belediye bürokratında 25 milyonluk ev nedir ama artık ya?!..." yorumunda bulundu.

Sosyal medya mecralarında İBB Sözcüsü Murat Ongun'a tepkiler çiğ gibi büyüyor.