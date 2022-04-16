TRT Spor’da bugün hangi maçlar var? TRT Spor canlı futbol maç programı!
Futbolseverler TRT Spor’da yayınlanacak maçları araştııyor. Türkiye'nin spor kanalı TRT Spor, bu yıl TFF 1. Lig'in yayın haklarını elinde bulundurması hasebiyle 1. Lig canlı maçları da TRT ayrılacağı ile izleniyor. Peki TRT Spor 1. Lig’de bugün hangi maçlar var? İşte TRT Spor 16 Nisan 2022 Cumartesi yayın akışı...
TRT Spor yayın akışı futbolseverler tarafından yarından takip ediliyor. Süper Lig'de 33. hafta maçları oynanırken, Lig'e 32'nci, TFF 2. Lig'de 35'inci, TFF 3. Lig 1 ve 3. Gruplarda 31'inci, 2. Grup'ta 35. maçları oynanıyor. TRT Spor'da 1. Lig maçları canlı yayınlanmakta. İşte 16 Nisan 2022 TRT Spor yayın akışı:
16 Nisan 2022 Yayın Akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 İngiltere Premier Lig Özetler
10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 YÜZ YÜZE FUTBOL (Canlı)
12:30SPOR BÜLTENİ (Canlı)
13:25 SPOR TOTO 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " BALIKESİRSPOR - NASADOGE MENEMENSPOR " (Canlı)
15:30 SPOR BÜLTENİ (Canlı)
15:55 SPOR TOTO 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " KOCAELİSPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR " (Canlı)
18:00 SPOR HAFTASONU (Canlı)
20:25 SPOR TOTO 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " BEYPİLİÇ BOLUSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR " (Canlı)
21:15% 100 FUTBOL DEVRE ARASI (Canlı)
21:30 SPOR TOTO 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " BEYPİLİÇ BOLUSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR " (Canlı)
22:30 % 100 FUTBOL (Canlı)
23:45 TEKNİK ANALİZ (Canlı)
00:30 FUTBOL GECESİ (Canlı)
02:00 % 100 FUTBOL
03:15 SPOR TOTO 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " BEYPİLİÇ BOLUSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR "
04:55 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:30 FUTBOL GECESİ
1. Lig maçları ne zaman?
Bugün:
13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor (Balıkesirspor Atatürk)
16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Kocaeli)
16.00 Altınordu-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)
1. Lig 17 Nisan Pazar maçları
16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Eryaman)
20.30 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
TFF 2. Lig: Beyaz Grup:
Bugün:
15.00 Pendikspor-Şanlıurfaspor (Pendik)
17 Nisan Pazar:
13.00 Isparta 32 SPor-Pazarspor (Isparta Atatürk)
15.00 Tarsus İdman Yurdu-Amed Sportif Faaliyetler (Tarsus ilçe)
15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 Nazilli Belediyespor-Ankara Demirspor (Nazilli İlçe)
15.00 Akhisarspor-Weecoins Kırklarelispor (Spor Toto Akhisar)
15.00 Kırşehir Belediyespor-Eskişehirspor (Kırşehir Ahi)
15.00 Uşakspor-Teco Karacabey Belediyespor (Uşak 1 Eylül)
Kırmızı Grup: Bugün:
14.00 1461 Trabzon FK-Bodrumspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 İnegölspor-Çorum FK (İnegöl İlçe)
17 Nisan Pazar:
15.00 Ankaraspor-Silahtaroğlu Vanspor FK (Osmanlı)
15.00 Sakaryaspor-Turgutluspor (Yeni Sakarya Atatürk)
15.00 Somaspor-Etimesgut Belediyespor (Soma Atatürk)
15.00 Ergene Velimeşespor-Serik Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Diyarbekirspor-Kahramanmaraşspor (Diyarbakır)
15.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer)
15.00 Adıyaman FK-An Zentrum Bayburt Özel İdaresi (Adıyaman Atatürk)
15.00 Niğde Anadolu FK-Sarıyer (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)
TFF 3. Lig 1. Grup:
Bugün:
15.00 Fatsa Belediyespor-Sancaktepe FK (Fatsa İlçe)
17 Nisan Pazar:
15.00 Bergama Belediyespor-Criptoswaps Çatalcaspor (Bergama 14 Eylül)
15.00 Batman Petrolspor-Hendekspor (Batman Yeni Şehir)
15.00 Belediye Kütahyaspor-Elazığspor (Dumlupınar)
15.00 Artvin Hopaspor-Karaman FK (Hopa İlçe)
15.00 Başkent Gözgözler Akademi FK-1954 Kelkit Belediyespor (Polatlı İlçe)
15.00 Formül Erbaaspor-Osmaniyespor FK (Erbaa İlçe)
15.00 Arnavutköy Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Bolluca)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Kahta 02 Spor (Minareli Çavuş Tesisleri)
2. Grup: 17 Nisan Pazar:
14.00 Siirt İl Özel İdaresi-68 Aksaray Belediyespor (Siirt Atatürk)
15.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Hacettepe (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Yomraspor-Çarşambaspor (Yomra İlçe)
15.00 Kalecik FK-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Çubuk İlçe)
15.00 52 Orduspor FK-Bitexen Düzcespor (Yeni Ordu)
15.00 İskenderunspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (İskenderun 15 Temmuz)
15.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Darıca Gençlerbirliği (Elazığ Doğukent)
15.00 Bayrampaşaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Kuşadasıspor (Iğdır Şehir)
3. Grup: Bugün:
15.00 Orduspor 1967-Kardemir Karabükspor (Yeni Ordu)
15.00 Modafen-Belediye Derincespor (Alemdağ)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-İçel İdmanyurdu (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Çankaya FK-Kırakkale Büyük Anadoluspor (Yeni Mahalle Hasan Doğan
17 Nisan Pazar:
15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Esenler Erokspor (Faruk Çelik)
15.00 Criptoswaps Edirnespor-Karşıyaka (Edirne 25 Kasım)
15.00 Ceyhanspor-Mardin 1969 (Ceyhan İlçe)
15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Ağrı 1970 Spor-Fethiyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)