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Spor TRT SPOR hangi maçlar şifresiz | TRT SPOR yayın akışı
Spor

TRT SPOR hangi maçlar şifresiz | TRT SPOR yayın akışı

TRT SPOR canlı Sivasspor | UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde bugün play-off turu heyecanı yaşanacak. Futbolseverler, bu sebeple hangi maçların şifresiz kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, TRT SPOR'da hangi maçlar var? TRT SPOR canlı izle

Yeniakit Publisher
2021-08-19 09:07:00 -
TRT SPOR hangi maçlar şifresiz | TRT SPOR yayın akışı

19 Ağustos Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları oynanacak. Temsilcilerimizin maçları ise şifresiz kanallardan yayımlanacak. Peki, TRT SPOR'da hangi maçlar yayımlanacak?

TRT SPOR hangi maçlar şifresiz | TRT SPOR yayın akışı

TRT SPOR ekranlarından bu akşam Sivasspor-Kopenhag maçı yayımlanacak. Sivasspor, yarın akşam UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin yönetecek.

TRT SPOR CANLI İZLE

Günün programı:

20.00 Randers-Galatasaray         STAR TV

20.30 Trabzonspor-Roma                            ATV

21.00 Sivasspor-Kopenhag          TRT SPOR

21.45 Fenerbahçe-Helsinki         TV 8

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