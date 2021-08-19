TRT SPOR hangi maçlar şifresiz | TRT SPOR yayın akışı
TRT SPOR canlı Sivasspor | UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde bugün play-off turu heyecanı yaşanacak. Futbolseverler, bu sebeple hangi maçların şifresiz kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, TRT SPOR'da hangi maçlar var? TRT SPOR canlı izle
19 Ağustos Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları oynanacak. Temsilcilerimizin maçları ise şifresiz kanallardan yayımlanacak. Peki, TRT SPOR'da hangi maçlar yayımlanacak?
TRT SPOR hangi maçlar şifresiz | TRT SPOR yayın akışı
TRT SPOR ekranlarından bu akşam Sivasspor-Kopenhag maçı yayımlanacak. Sivasspor, yarın akşam UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin yönetecek.
Günün programı:
20.00 Randers-Galatasaray STAR TV
20.30 Trabzonspor-Roma ATV
21.00 Sivasspor-Kopenhag TRT SPOR
21.45 Fenerbahçe-Helsinki TV 8