TRT spikerini ağlatan haber

15 sene önce Hollanda’dan bir yardım severin gönderdiği engelli aracı sayesinde dışarıda rahatlıkla dolaşan Ömer Bekir Kazan, aracının çalınmasından sonra eve mahkûm oldu. Bedensel engelli olan Kazan, azmederek açık öğretim fakültesini okudu ve üniversiteyi bitirdi. Aynı zamanda 4 kitap yazan Kazan’ın en büyük mutluluğu ise engelli aracına binip gezmekti. TRT Haber mikrofonuna konuşan Kazan, “Bu insanlara herkes beddua ediyor, ben de acıyorum. Belki 50 kira kazandılar ama öbür dünyalarını mahvettiler” dedi.

“Şuurumu kaybettim”

Kazan’ın Sefaköy’deki evinin altındaki depodan engelli aracını çalan hırsızlar, O’nun mutluluğunu da çaldı. Ömer Kazan’ın babası hırsızların peşine düştü. Engelli aracının nereye satıldığını öğrenen baba, oraya gittiğinde arabanın paramparça olduğunu gördü. Aracı parçalara ayrılmış bir halde gören baba, “Şuurumu kaybettim” dedi.

9 bin km uzaklıktan gelen mutlu haber

TRT Haber’in özel haberini “Dün Bugün” programında sunduğu sırada programın sosyal medya hesabını gelen bir mesaj sunucu Selver Gözüaçık’ı ağlattı. Engelli aracı çalınan Ömer Kazan’a,Kanada’dan bir izleyicinin akülü araç alacağını duyuran TRT spikeri gözyaşlarını tutamadı.