Esra Adıyaman kimdir?

Esra Adıyaman, 2000'lerin başında sunduğu müzik-eğlence ve haber-belgesel tarzı programlar ile hafızalarımıza kazınmış ve yine kendi gibi TRT spikeri Hakan Aslan'la dünya evine girmişti.

TRT spikeri Esra Adıyaman Aslan'ın vefat nedeni nedir?

TRT spikeri Esra Adıyaman Aslan hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından genç spikerle ilgili arama motorlarında araştırma yapılmaya başlandı. Medyaradar'ın ulaştığı bilgilere göre: uzun zamandır kanserle mücadele eden Esra Adıyaman Aslan haytını kaybetti. Esra Adıyaman Aslan'ın cenazesi ise dün Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

Uzun yıllardır TRT'de spikerlik yapan Çağatay Gökmen de Esra Adıyaman'ın vefatının ardından Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı.