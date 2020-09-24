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Aktüel TRT ortak yapımları ulusal ve uluslararası festivallerde başarı kazanıyor
Aktüel

TRT ortak yapımları ulusal ve uluslararası festivallerde başarı kazanıyor

"Omar ve Biz" Uluslararası Harlem Film Festivali'nde Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü kazanırken, "Gölgeler İçinde" Moskova Film Festivali'nin ana bölümünde yarışmaya değer bulundu - 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Mavzer" üç, "Ceviz Ağacı" ise iki ödül kazandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:06:22 -
TRT ortak yapımları ulusal ve uluslararası festivallerde başarı kazanıyor

ANKARA (AA) - Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ortak yapımlarından "Omar ve Biz" Uluslararası Harlem Film Festivali'nde Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü kazandı, Mavzer ve Ceviz Ağacı filmleri ise 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde toplam 5 ödüle layık görüldü.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TRT ortak yapımları ulusal ve uluslararası film festivallerinde başarısını sürdürüyor.

Bu yıl 1- 8 Ekim'de 42'ncisi gerçekleştirilecek prestijli film festivallerinden Moskova Film Festivali’nin ana yarışmasında Erdem Tepegöz’ün yönettiği TRT ortak yapımı "Gölgeler İçinde" filmi yer alacak.

Türkiye prömiyerini Moskova'dan hemen sonra 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Yarışma bölümünde yapacak filmin başrolünü Homeland, Prison Break, Aladdin gibi uluslararası projelerde rol alan Numan Acar üstleniyor.

- "Omar ve Biz" New York'tan ödülle döndü

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı uluslararası birçok başarı kazanan "Omar ve Biz" filmi New York'tan ödülle dönmeyi başardı.

Bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Harlem Film Festivali'nde Best World Film-Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü'nün sahibi olan yapım, 26 Eylül'de İspanya'daki IMAGINDIA Film Festivali Mülteci Filmleri Yarışması'nda ve 29 Eylül-3 Ekim'de Ukrayna'da düzenlenecek Odessa Film Festivali'nde gösterilecek.

14-20 Eylül 2020'de düzenlenen 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, Fatih Özcan'ın "Mavzer" filmi 3, Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı" filmi ise 2 ödül kazandı.

- TRT ortak yapımı "Kovan" yarın vizyona giriyor

Öte yandan son dönem Türk sinemasında insan ve doğa ilişkisi üzerine yapılan özgün filmlerden biri olan TRT ortak yapımı "Kovan" yarın vizyona girecek.

Başrolünü Meryem Uzerli'nin oynadığı, Eylem Kaftan’ın yönettiği "Kovan", Almanya'dan Artvin'e gelerek arıların dünyasında kendine varlık edinmeye çalışan bir kadının öyküsünü anlatıyor.

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