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Aktüel

TRT Müzik ve TRT Belgesel'den evde kalan seyircilere yeni içerikler

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:22:28 -
TRT Müzik ve TRT Belgesel'den evde kalan seyircilere yeni içerikler

İSTANBUL (AA) - TRT Müzik ve TRT Belgesel, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınan bu süreçte birbirinden farklı içerikleri izleyicilerin beğenisine sunuyor.

TRT Müzik'in hazırladığı "Evden Eve Müzik" adlı programda, TRT ses ve saz sanatçıları ayrı evlerde, fakat aynı şarkılarda bir araya gelecek.

Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun konuk olacağı "Evden Eve Müzik" programının ilki yarın 17.30'da yayınlanacak. Tuğçe Pala ve Bora Dicle'nin dinleyicilerle buluşacağı 2.bölüm ise 3 Mayıs'ta izlenebilecek.

- "Küresel Tehdit" ve "Usta Eller" belgesellerin yeni bölümleri yarın ekranlarda

Hazırladığı içeriklerle insanın ve yaşam mücadelesinin altını çizerek, temeline insan hikayeleri alan TRT Belgesel ise "Küresel Tehdit" ve "Usta Eller" adlı belgesel programlarının yeni bölümleriyle seyircilerle buluşacak.

Koronavirüsün ortaya çıkışından yayılım hızına kadar tüm konuları ele alan "Küresel Tehdit: Kovid-19" başlıklı belgesel, yarın 12.35'te ekranlarda olacak. Belgeselin üçüncü bölümü, salgının tedbirsizlik ve ihmaller sonucunda Avrupa'da yol açtığı sorunları konu ediniyor.

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde mesleğini yıllardır geleneksel yollarla icra eden ustaların hikayelerini ele alan "Usta Eller" belgeselinin yeni bölümünde de Tokat'a bağlı Başçiflik ilçesindeki geleneksel ipli kayak kültürünün son temsilcilerinden Jet Mustafa'nın ve zorlu kış şartlarında ipli kayak kültürünü ayakta tutmaya çalışan ilçe sakinlerinin hikayeleri yarın 22.30'da ekrana gelecek.

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