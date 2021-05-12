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Dünya TRT muhabiri sordu! ABD'li isim cevap veremedi
Dünya

TRT muhabiri sordu! ABD'li isim cevap veremedi

TRT World muhabiri Yunus Paksoy, ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'a Filistin'de şehit edilen çocukların fotoğraflarını görüp görmediğini sordu. Sözcü Price soruya cevap verirken zorlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 12:13:00 -

İsrail’in günlerdir uyguladığı şiddet ve zulme rağmen, ABD’den gelen açıklamalar İsrail’i destekler nitelikte oldu. Beyaz Saray ve Dışişleri Sözcüleri, İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu vurguladı.

Soru karşısında durakladı

TRT World Muhabiri Yunus Paksoy’la, Dışişleri Sözcüsü Ned Price’ın diyaloğu da, ABD’nin bakış açısının özeti gibiydi.

Paksoy'un "Filistinlilerden İsrail'e yönelik roket saldırılarını kınadınız ama dün İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar konusunda bir kınama yapmadınız. Öldürülen çocukların resimlerini gördünüz mü? Bu konuda Bakanlık olarak diyeceğiniz bir şey var mı?" şeklindeki sorusuna, "O resimleri gördüm. O resimlere bakıp acı hissetmemek zor. İşte tam da bu yüzden bugün sivil yaşamı korumak için sınırlama ve gerginliği azaltma çağrısında bulunduk." şeklinde yanıt verdi.

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Yorumlar

osmanli torunu

siynostler bir ahtapot gibidir bir kolu ingiltere bir kolu avrupa basi amerika kalbi sudiarabistan
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Mehmet

kahpesin Amerika
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