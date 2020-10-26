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Aktüel TRT Kıbrıs'tan "Mevlid Kandili" özel yayını yapacak
Aktüel

TRT Kıbrıs'tan "Mevlid Kandili" özel yayını yapacak

TRT 1'de 28 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak özel yayında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak dua edecek

Yeniakit Publisher
2020-10-26 21:53:49 -
TRT Kıbrıs'tan "Mevlid Kandili" özel yayını yapacak

ANKARA (AA) - Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Mevlid Kandili dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Hala Sultan Camisi'nden özel yayın yapacağını bildirdi.

TRT'den yapılan yazılı açıklamada, TRT İç Yapımlar tarafından Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifleri dolayısıyla geçen yıl açılan ve ismini Güney Kıbrıs'ta kabri bulunan Hazreti Muhammed'in halasından alan Lefkoşa Hala Sultan Camii'nin "Mevlid Kandili Özel Yayını"na ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Türkiye'deki televizyon kanalları arasından ilk kandil yayının böylece TRT tarafından gerçekleştirilmiş olacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özel yayına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da duaları ile katılacak. Bu kutlu gecede gerçekleştirilecek 'Mevlid Kandili Özel Yayını' 28 Ekim Çarşamba saat 19.30'da TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak."

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