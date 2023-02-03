TRT imzası! Artık yeni moda Al Sancak! Rekor üstüne rekor...

Al Sancak üçüncü bölümüyle Total kategorisinde en çok izlenen dizi oldu

“Al Sancak; yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesidir.”

‘Al Sancak’ , TRT 1 ekranındaki üçüncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvelerinde yer aldı.

Al Sancak’ta Ali Yüzbaşı’nın kardeşi Sedef ve Nadia’nın karşılaşması ve Yüzbaşı Ali’nin uçaktan atladığı sırada paraşütünün açılmaması bölüme damga vurdu.

#AlSancakDizisi etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan ‘Al Sancak’, reytinglerde ise Total kategorisinde zirvede yer aldı.

‘Al Sancak’, 3. Bölümüyle Total kategorisinde 6,96 reyting ve 15,04 izlenme payı, AB kategorisinde 5,45 reyting ve 14,12 izlenme payı, ABC1 kategorisinde ise 6,40 reyting ve 14,17 izlenme payı elde ederek Total kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

‘Al Sancak’ın üçüncü bölümünde neler oldu?

Ali Yüzbaşı ve Nadia, bomba imha uzmanı Başçavuş Mustafa’nın desteğiyle kimyasal bombanın patlama tehlikesini bertaraf etmeyi başardı. Ancak yine de Yüzbaşı Ali bu başarıdan Nadia’ya paye vermedi. Öte yandan füze tehlikesi ise halen devam ediyordu ve bu büyük tehdidi ortadan kaldırmak için alınması gereken önemli kararlar, tamamlanması gereken riskli görevler vardı. Nadia’nın sorusu üzerine, Yüzbaşı Atilla’nın 4 ay önce şehit olduğunu hatırlayan Yüzbaşı Ali, duygusal anlar yaşadı.

Bir önceki operasyonda bacağını kaybeden Süleyman’la nişanlısı Bahar’ın ilişkisi de büyük bir sınava tabi tutuldu. Ancak; Süleyman, Bahar’a yüzüğü geri verip ayrılmak istedi. İkilinin çekeceği sancılara, Süleyman’ın ailesi olmayı başarmış tim üyeleri derman olmaya çalıştı. Yüzbaşı Ali, hastanede Süleyman’la konuştuktan sonra yeni bir operasyona çıktı. Operasyon öncesinde Yüzbaşı Selim ise, Yüzbaşı Ali’nin bir şeyler sakladığından şüphelendi.

Hastaneden kaçan Novak’ı takip eden Ali Yüzbaşı ve Pençe Timi oldukça zorlu bir görevin peşine düştü. Sacit Komutan’ın sınavından geçen Teğmen Aras da Pençe Timi’ne katılarak bu zorlu görevde önemli bir görev üstlendi. Timin yürekli askerleri bu uğurda ölümle burun buruna geldi. Bu yeni operasyon esnasında hiç beklenmedik şekilde tehlikenin göbeğinde kalan Ali Yüzbaşı, ateş hattının en harlı noktasından tek başına çıkmayı başarabilecek mi?

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan paylaşırken dizide ayrıca; R. Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Osman Soykut, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel gibi başarılı isimler rol alıyor. Al Sancak dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor.