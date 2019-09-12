TRT Genel Müdürü Eren'in büyükelçiliğe atandığı iddiasına yalanlama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in Doha Büyükelçiliğine atandığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in Doha Büyükelçiliğine atandığı iddiasını yalanladı. Bazı basın kuruluşlarında Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığına yönelik haberlere yer verilmişti. Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT Genel Müdürü Eren'in Doha Büyükelçiliğine atandığı iddiasının doğru olmadığını söyledi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında hakkımda çıkan haberler doğru değildir. Haber yapılmadan evvel daha dikkatli olunmasını, kaynağından teyit edilmesini beklerdim. TRT ailesi olarak çalışmalarımızı aynı gayret ve heyecanla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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