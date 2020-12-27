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Medya TRT ekranlarında yayınlanıyor... FOX TV'nin rezil dizisine tarihi tokat!
Medya

TRT ekranlarında yayınlanıyor... FOX TV'nin rezil dizisine tarihi tokat!

Entrika, yalan, üç kağıt ve müstehcenliğin eksik olmadığı FOX TV dizileri reytinglerde dibe çakılırken TRT dizileri ise izlenme oranını arttırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 12:15:00 -
TRT ekranlarında yayınlanıyor... FOX TV'nin rezil dizisine tarihi tokat!

Cumartesi akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı’nın 10. yeni bölümü totalde 10 ve ABC grubunda da 11’e dayandı. Dizinin AB performansı da 9’a yaklaştı.

Bu reytinglerle birlikte Gönül Dağı, TRT1’in bu sezon Uyanış Büyük Selçuklu ve Masumlar Apartmanı ile elde ettiği müthiş çıkışın devamını sağlayan yapım oldu. Son dönemde izlenme oranları düşen FOX TV’nin rezil sahneleriyle dolu dizisi 'Sen Çal Kapımı' ise reytinglerde adeta çakıldı. Total ve ABC1 gruplarında 4’lü oranlar elde eden dizi, AB’de ise 3’lu oranlara geriledi.

TRT dizilerinin bu başarısı yapımlarda entrikalar, yalanlar, üç kağıtlar ve silahlar olmamasına bağlanıyor.

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