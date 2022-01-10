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Medya TRT ekranında renkli görüntüler! Bakan Kasapoğlu haber bülteni sundu
Medya

TRT ekranında renkli görüntüler! Bakan Kasapoğlu haber bülteni sundu

10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü sebebi ile kameralar karşısına geçen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT ekranında haber bülteni sundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 23:00:00 -

TRT izleyicilerine sürpriz yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü'nde haber bülteni sundu.

Bakan Kasapoğlu, haber bültenine şu ifadelerle başladı:

"Çağımızın gelişen teknoloji ortamında, haberlerin yayılma hızı arttıkça gerçekliği teyit edilmiş bilgi, her zamankinden çok daha değerli hale geldi. Özellikle yaşanan bu küresel salgın döneminde, görevlerini son derece fedakar bir şekilde yerine getiren tüm basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyorum."

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