TRT EBA İlkokul, Ortaokul ve Lise canlı ders saatleri TRT EBA TV canlı yayın izle!

TRT EBA TV canlı yayın izle! TRT EBA TV üzerinden canlı ders saatleri hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırılıyor. Uzaktan eğitim 22 Ocak’a kadar yapılacak. Milyonlarca öğrenci 25 Ocak’ta yarıyıl tatiline girecek. Yarıyıl tatiline kadar İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri uzaktan eğitimlerine TRT EBA TV üzerinden canlı ders olarak devam edecek. MEB her hafta haftalık ders programını açıklamakta. İşte 11-15 Ocak tarihleri arasındaki TRT EBA TV canlı ders programı.