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Eğitim TRT EBA İlkokul, Ortaokul ve Lise canlı ders saatleri TRT EBA TV canlı yayın izle!
Eğitim

TRT EBA İlkokul, Ortaokul ve Lise canlı ders saatleri TRT EBA TV canlı yayın izle!

TRT EBA TV canlı yayın izle! TRT EBA TV üzerinden canlı ders saatleri hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırılıyor. Uzaktan eğitim 22 Ocak’a kadar yapılacak. Milyonlarca öğrenci 25 Ocak’ta yarıyıl tatiline girecek. Yarıyıl tatiline kadar İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri uzaktan eğitimlerine TRT EBA TV üzerinden canlı ders olarak devam edecek. MEB her hafta haftalık ders programını açıklamakta. İşte 11-15 Ocak tarihleri arasındaki TRT EBA TV canlı ders programı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 16:33:00 - 2021-01-11 17:18:12
TRT EBA İlkokul, Ortaokul ve Lise canlı ders saatleri TRT EBA TV canlı yayın izle!

Uzaktan eğitim iİlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı 11-15 Ocak tarihleri arasındaki canlı ders programını açıkladı.

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