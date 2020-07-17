TRT çalışanlarından CHP yandaşı Sözcü'ye sert tepki

TRT’ye yönelik Sözcü gazetesinde çıkan ve yanlış bilgiler içerdiği iddia edilen köşe yazısına TRT çalışanlarından sert tepki geldi.

Sözcü gazetesinde; “TRT’de 5 bine düşen kadro yeniden 8 bini aştı. TRT’de personel fazlası olduğu gerekçesiyle 2 bin kişi emekli edildi ancak onların yerine 3 bin kişi işe alındı” gibi daha önce TRT tarafından kamuoyu açıklamasıyla yalanlanan iddialara köşesinde yer veren Sözcü yazarı Murat Muratoğlu’nun bugün yayınladığı “Kapat TRT’yi, düşür vergileri” başlıklı yazısına TRT çalışanlarından sert tepki geldi.

TRT çalışanları, hâlihazırda çalışmakta olan binlerce “TAŞERON” personelin, TRT kadrosuna geçirilerek haklarının korunduğunu, bu personelin daha iyi şartlarda kurum bünyesine alındığını ifade ettiler.

TRT’ye yıllarca emek veren ve vermekte olan personelin Sözcü’de çıkan yalan haberlere verdiği tepkiler;

17 Eylül 2019 tarihinde yine benzer şekilde bazı basın organlarında çıkan yalan iddialar üzerine TRT, haberleri yalanlamıştı;