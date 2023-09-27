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Medya TRT Balkan, Kuzey Makedonya'yı tanıtan videolarla ödüle layık görüldü
Medya

TRT Balkan, Kuzey Makedonya'yı tanıtan videolarla ödüle layık görüldü

Yeniakit Publisher
2023-09-27 21:19:00 -
TRT Balkan, Kuzey Makedonya'yı tanıtan videolarla ödüle layık görüldü

Türk Radyo ve Televizyonunun dijital kanalı TRT Balkan, Kuzey Makedonya'yı tanıtan içerikleri ile Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 27 Eylül Dünya Turizm Günü münasebetiyle Üsküp'te bir etkinlik düzenleyerek 2023 turizm ve konaklama sürecine katkı sağlayanları ödüllendirdi.

Dijital kanal TRT Balkan, dijital platformlarında yayınladığı “Kuzey Makedonya’ya Dair Az Bilinen Şeyler” videosuyla büyük beğeni topladı. Videoda ülkenin tarihi, doğası, kültürel ve turistik mekanları öne çıkıyor.

Ekonomi Bakan Vekili Razmena Čeković Durović, ödülü TRT'nin Uluslararası Haber Yayınları Dijital Kanal Koordinatörü Banu Özbek-Acar’a takdim etti.

Devlet Bakan Vekili Čeković Durović ve Turizmi Tanıtma ve Destekleme Ajansı Direktörü Ljupco Janevski'nin konuşma yaptığı etkinlikte, turizm ve otelcilik sektörünün temsilcileri ve diğer davetliler de yer aldı.

Ekonomi Bakanlığı'nın, Dünya Turizm Günü şerefine, turizm sürecinin gelişiminde etkisi olan kişileri ödüllendirme geleneğini sürdürdüğünü vurguladılar. Bu yıl Dünya Turizm Örgütü'nün bir girişimi olarak kırsal turizme vurgu yapıldığı gibi Kuzey Makedonya'nın kalkınmasına yönelik girişimler de sürdürülüyor.
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