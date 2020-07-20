TRT 2, iki özel yapımı izleyiciyle buluşturacak

Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2, iki özel programı ekrana taşıyor. Her hafta yeni bölümleriyle ekranlara gelecek “İnsanlık Hali” ve “Düşüncenin Seyir Defteri” programı çok özel konu başlıkları ve yorumlarla izleyicinin karşısında olacak.

İnsana dair ne varsa: “İnsanlık Hali”

Yayınlandığı dönem izleyicilerin ilgiyle ve beğeniyle takip ettiği “İnsanlık Hali” artık TRT 2 ekranında olacak. Her hafta pazartesi akşamları saat 23.00’te yayımlanacak programın moderatörlüğünü TRT’nin başarılı sunucusu Seval Çöpürüstlenecek. Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar ve Prof. Dr. Erol Göka’nın yorumlarıyla katıldığı “İnsanlık Hali”nde, günümüz insanının gündemi, sorunları, güncel ve tartışmalı konulara ilişkin güçlendirici ve ilham verici bilgiler, keyifli bir sohbet eşliğinde izleyicilerle paylaşılacak. İnsana dair ne varsa, faydalı videolar, örnek olaylar ve zengin kaynaklarla “İnsanlık Hali”nde masaya yatırılacak.

“İnsanlık Hali”yeni bölümüyle 20 Temmuz Pazartesi (bugün) saat 23.00’te TRT 2'de başlıyor.

Fikir dünyamıza yeni ufuklar: “Düşüncenin Seyir Defteri”

TRT 2, fikir dünyamızın zenginliklerini yeni programı ile ekranlara taşıyacak.Felsefe, tarih ve teoloji ekseninden medeniyetimizin keşfe çıkılacağı yepyeni bir program olan “Düşüncenin Seyir Defteri”, her hafta salı günü ekranlara gelecek.

Medeniyetimizi anlamaya ve anlamlandırmaya odaklanacak programın bu haftaki ilk bölümünde, genel düşünce tarihi içinde “İslam Düşüncesi Tarihi” çalışmalarının yeri ve önemi ele alınacak.

İbrahim Halil Üçer ve Prof.Dr.Ömer Türker’in birlikte hazırlayıp sunduğu “Düşüncenin Seyir Defteri”, ilk bölümüyle 21 Temmuz Salı saat 20.00’de TRT 2’de.