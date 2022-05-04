TRT 1 yayın akışı: Kara Tahta bu akşam var mı? 4 Mayıs 2022 TV’de bugün ne var?

Bayram tatili nedeniyle TV dizilerin yeni bölümleri olup olmadığı sorgulanıyor. TRT 1’de her çarşamba günleri yayınlanan Kara Tahta dizisinin yeni bölümü bugün var mı? sorusu da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki bugün Kara Tahta dizisi var mı? TRT 1 yayın akışı bugün var mı? İşte 4 Mayıs 2022 TRT 1 yayın akışı: