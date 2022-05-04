TRT 1 yayın akışı: Kara Tahta bu akşam var mı? 4 Mayıs 2022 TV’de bugün ne var?
Bayram tatili nedeniyle TV dizilerin yeni bölümleri olup olmadığı sorgulanıyor. TRT 1’de her çarşamba günleri yayınlanan Kara Tahta dizisinin yeni bölümü bugün var mı? sorusu da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki bugün Kara Tahta dizisi var mı? TRT 1 yayın akışı bugün var mı? İşte 4 Mayıs 2022 TRT 1 yayın akışı:
Kara Tahta yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta’nın bu hafta olup olmadığı merak ediliyor. Kara Tahta var mı? TRT’’de bugün ne vaR. İşte 4 Mayıs 2022 Çarşamba TRT 1 yayın akışı
TRT 1 yayın akışı 4 Mayısı Çarşamba
06:30 Gönül Dağı
10:00 Alişan ile Hayata Gülümse
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Kara Tahta
18:30 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
00:30 Dengi Dengine
02:25 Bir İyilik Hikayesi
02:40 Kara Tahta