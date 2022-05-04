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Medya TRT 1 yayın akışı: Kara Tahta bu akşam var mı? 4 Mayıs 2022 TV’de bugün ne var?
Medya

TRT 1 yayın akışı: Kara Tahta bu akşam var mı? 4 Mayıs 2022 TV’de bugün ne var?

Bayram tatili nedeniyle TV dizilerin yeni bölümleri olup olmadığı sorgulanıyor. TRT 1’de her çarşamba günleri yayınlanan Kara Tahta dizisinin yeni bölümü bugün var mı? sorusu da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki bugün Kara Tahta dizisi var mı? TRT 1 yayın akışı bugün var mı? İşte 4 Mayıs 2022 TRT 1 yayın akışı:

Yeniakit Publisher
2022-05-04 18:08:00 - 2022-05-04 18:09:31
TRT 1 yayın akışı: Kara Tahta bu akşam var mı? 4 Mayıs 2022 TV’de bugün ne var?

Kara Tahta yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta’nın bu hafta olup olmadığı merak ediliyor. Kara Tahta var mı? TRT’’de bugün ne vaR. İşte 4 Mayıs 2022 Çarşamba TRT 1 yayın akışı

TRT 1 yayın akışı 4 Mayısı Çarşamba

06:30 Gönül Dağı

10:00 Alişan ile Hayata Gülümse

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Kara Tahta

18:30 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta

00:30 Dengi Dengine

02:25 Bir İyilik Hikayesi

02:40 Kara Tahta

 

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