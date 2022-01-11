TRT 1 yayın akışı bugün! TRT 1 de bugün ne var? Masumlar Apartmanı bugün var mı?

TRT 1’de bugün Masumlar Apartmanı var mı? TRT 1’de bugün hangi dizi ve programlar var? Yılbaşında diziler araya gitti.Araya giden diziler arasında TRT 1 Masumlar Apartmanı da var. Yılbaşı sonrası bazı diziler yeni bölümlerini yayınlanma gününde izleyiciyle buluştu. Masumanlar Apartmanı yeni bölüm bugün var mı? sorusu da dizi hayranları tarafından sorgulanıyor.