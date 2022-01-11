TRT 1 yayın akışı bugün! TRT 1 de bugün ne var? Masumlar Apartmanı bugün var mı?
TRT 1’de bugün Masumlar Apartmanı var mı? TRT 1’de bugün hangi dizi ve programlar var? Yılbaşında diziler araya gitti.Araya giden diziler arasında TRT 1 Masumlar Apartmanı da var. Yılbaşı sonrası bazı diziler yeni bölümlerini yayınlanma gününde izleyiciyle buluştu. Masumanlar Apartmanı yeni bölüm bugün var mı? sorusu da dizi hayranları tarafından sorgulanıyor.
TRT 1 yayın akışı bugün 11 Ocak 2022 Salı | TRT 1 yayın akışı listesi… Televizyon kanallarının yayın akışları zaman zaman yoğun ilgi görmekte. İzleyiciler takip ettiği dizi, film ya da gün içindeki programı hakkında bilgi sahibi olmak istemekte. TRT 1 izleyicisi bugünün yayın akışını da sorguluyor. Peki TRT 1 yayın akışında bugün neler var? 11 Ocak 2022 Salı gününe ait TRT 1 yayın akışı haberimizde...
11 Ocak 2022 Salı TRT 1 yayın akışı bugün!
05:00 Aslan Ailem
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hazır Aile
22:30 Masumlar Apartmanı (Tekrar)
Masumlar Apartmanı neden yok?
Yılbaşı haftası nedeniyle diğer dizilere olduğu gibi Masumlar Apartmanı dizisi de yılbaşı arasına girmişti. Yılbaşı haftası sonrası izleyiciyle buluşması beklenen Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının bazılarında korona çıktığından bu hafta yeni bölümü olmayacak. Masumlar Apartmanı 54. bölüm ile haftaya ekranda olacak.