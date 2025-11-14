TRT 1 Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu?

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı "Taşacak Bu Deniz" için 14 Kasım akşamı yayın durumu gündeme geldi. Dizinin takipçileri, bugünkü yayın akışında yer alıp almadığını ve yeni bölümün hangi tarihte ekrana geleceğini öğrenmek istiyor. Kanalın akış bilgileri merakla araştırlıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?



"Taşacak Bu Deniz", TRT 1'in yayın akışı listesinde yer alırken dizinin bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor; yapımın yayınlanmayacağına dair ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

14 KASIM 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Taşacak Bu Deniz