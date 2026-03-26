SON DAKİKA
CENTCOM'dan İran'ın "F-18 vurduk" iddiasına jet yalanlama: "Açıklama yanlış!"
CENTCOM'dan İran'ın "F-18 vurduk" iddiasına jet yalanlama: "Açıklama yanlış!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CENTCOM'dan İran'ın "F-18 vurduk" iddiasına jet yalanlama: "Açıklama yanlış!"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait bir F-18 savaş uçağını Çabahar kenti semalarında vurduklarını öne sürerek bir görüntü yayınladı. İddianın ardından resmi açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), haberi kesin bir dille reddederek "Hiçbir ABD uçağı düşürülmemiştir" dedi.

Orta Doğu semalarında tansiyon, karşılıklı iddialarla zirveye çıktı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, hava savunma sistemlerinin ABD’ye ait bir F-18 savaş uçağını hedef aldığını duyurdu. İran devlet televizyonu, uçağın Sistan ve Belucistan Eyaleti’ne bağlı Çabahar kenti yakınlarında vurulduğunu ve Hint Okyanusu’na çakıldığını iddia etti.

CENTCOM: "HİÇBİR ABD UÇAĞI DÜŞÜRÜLMEDİ"

İran'ın yayınladığı vurulma anı görüntülerine karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabı üzerinden kısa ve net bir açıklama yaptı. CENTCOM, Tahran'dan gelen bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeyi kullandı:

"İran tarafından hiçbir ABD savaş uçağı düşürülmemiştir."

 

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

İran tarafı uçağın düşürülme anına ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri dünya kamuoyuyla paylaşırken, CENTCOM bu açıklamayı "yanlış" olarak nitelendirdi. İki ülke arasındaki askeri gerilimin ortasında gelen bu karşılıklı açıklamalar, bölgedeki "dezenformasyon savaşı" iddialarını da güçlendirdi.

