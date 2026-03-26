Rus asıllı Victoria Ketova İslamiyet’i kabul etti

Akkuyu Nükleer Santralinde çalışmak üzere Türkiye’ye gelen İslamiyet ile ilgili de araştırmalar yapan Rusya vatandaşı Victoria Ketova Silifke müftülüğünde düzenlenen bir merasimle Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu. Müftülük makamında düzenlenen ihtida töreninde İlçe müftüsü Dr Mehmet Seri Doğru kendisine Ku'an-ı Kerim'den ayetler okudu. Doğur, İslam'ın güzelliklerini ve müslüman olarak üzerine düşen sorumlulukları tercüman aracılığıyla anlattı.

Amine ‘ye İslamiyet’i daha iyi tanıyabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığının Rusça yayınları hediye edildi.