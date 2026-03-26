Körfez alarmda! İHA ve balistik füze yağmuru
Körfez alarmda! İHA ve balistik füze yağmuru

Suudi Arabistan ve BAE, İHA ve balistik füze saldırılarını hava savunma sistemleriyle durdurdu. Bahreyn’de ise bir tesiste yangın çıktı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına müdahale edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda 12 İHA saldırısının engellendiği belirtildi.

Peş peşe yapılan açıklamalarda, tüm saldırıların doğu bölgesine yönelik yapıldığına vurgu yapılarak, İHA'ların savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

Açıklamalarda, saldırıların kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA'ları engellemesi sonucu oluştuğu vurgulandı.

Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran kaynaklı saldırı nedeniyle el-Muharrak kentindeki bir tesiste yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, tesisin mahiyetine ilişkin bilgi verilmezken, yangının can kaybı yaşanmadan kontrol altına alındığı kaydedildi.

