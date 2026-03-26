Koç Holding'den dev satış: KAP'a resmen bildirildi
Koç Holding, sahibi olduğu enerji şirketi Tüpraş'la ilgili kritik bir hamleye hazırlanıyor. Şirkette hisse satışı yapılacak.
Koç Holding, sahibi olduğu enerji şirketi Tüpraş'la ilgili kritik bir hamleye hazırlanıyor. Şirkette hisse satışı yapılacak.
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin (Tüpraş) ana hissedarı olan Koç Holding, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu ve tek ham petrol işleyicisi olan şirketin hisselerini satacağını duyurdu.
Koç Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, holdingin sahip olduğu A grubu payların toplam 30 milyon lira nominal değere kadar olan kısmının satış sürecine başlandığı belirtildi. Satışa çıkarılan hisseler, 25 Mart, yani bugünkü kapanış fiyatıyla 7.5 milyar TL civarında olacak.
Hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış işlemi kapsamında Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. müşterek koordinatör ve talep toplayıcılar olarak yetkilendirildi.
Satılacak pay adedi ve satış fiyatının nihai şartlarının, talep topylama süreci sonucunda belirleneceği kaydedildi. İşlem için 26 Mart 2026 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuruda bulunulacağı, BIST'in onay tarihine bağlı olarak toptan satış işleminin 27 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirileceği, 31 Mart 2026 tarihinde de takasın tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Payların halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olduğu, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanmasının beklendiği bildirildi.
Holdingden KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ("Tüpraş") sermayesinde sahip olduğumuz A grubu payların toplam 30.000.000 TL nominal değere kadar olan kısmının ("Paylar") (çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık %1,6), hızlandırılmış talep toplama yöntemi (accelerated bookbuilding) ile yurt içinde ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış işlemi ("İşlem") kapsamında Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. müşterek koordinatör ve talep toplayıcılar (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) olarak yetkilendirilmiş ve satış süreci bugün başlamıştır.
Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi İşlem'e ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirlenecektir. Hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca açıklanacaktır. Toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi planlanan İşlem için ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., 26.03.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, toptan satış işleminin 27.03.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 31.03.2026 tarihinde de takasının tamamlanması beklenmektedir. Paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir.
İşlem'in Şirketimizin portföy optimizasyonu stratejisi kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. İşlem kapsamında, Paylar'ın tamamının satılması halinde, Tüpraş'taki doğrudan pay sahipliğimizin yüzde 4,8 olması ve Tüpraş'ın halka açıklık oranının yüzde 48,3'e yükselmesi beklenmektedir. Böylece, Koç Holding Tüpraş sermayesinin yüzde 51,2'sini, doğrudan sahip olduğu yüzde 4,8'lik pay ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.'nin sahip olduğu yüzde 46,4'lük pay vasıtasıyla kontrol etmeye devam edecektir. Ortaklığımız ve Enerji Yatırımları A.Ş., İşlem sonrasında sahibi olacakları Tüpraş payları için, birtakım mutat istisnalar ve Müşterek Koordinatör ve Talep Toplayıcılar'ın izni ile gerçekleştirilecekler hariç olmak kaydıyla, İşlem'in tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için satmama taahhüdü vermiştir."
