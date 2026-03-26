SON DAKİKA
Dünya Küba'dan ABD'ye net mesaj: Bağımsızlığımız asla tartışmaya açık değildir
Küba'dan ABD'ye net mesaj: Bağımsızlığımız asla tartışmaya açık değildir

Küba'dan ABD'ye net mesaj: Bağımsızlığımız asla tartışmaya açık değildir

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, her konunun görüşülebileceğini ancak ülkenin egemenliğinin ve siyasi sisteminin sorgulanamayacağını vurguladı. Trump yönetiminin petrol ambargosuna karşı "enerjide öz yeterlilik" hamlesini başlatan Diaz-Canel, "Biz savaş değil, diyalog istiyoruz" dedi.

Küba lideri Miguel Diaz-Canel, başkent Havana'da İspanyol medya kuruluşu Canal Red'e verdiği mülakatta, iki ülke arasındaki gerilimli süreci değerlendirdi. Göçten terörle mücadeleye kadar pek çok başlığın masada olduğunu belirten Diaz-Canel, egemenlik haklarından taviz vermeyeceklerini şu sözlerle dile getirdi:

"ABD ile her konuyu görüşebiliriz ancak egemenliğimize saygı duyulmalı. Bağımsızlığımız ve siyasi sistemimiz asla tartışmaya açık değildir."

"SAVAŞ DEĞİL DİYALOG İSTİYORUZ"

Askeri bir müdahale ihtimaline karşı kararlı olduklarını belirten Diaz-Canel, müzakere sürecinin sivil toplumu da kapsayacak şekilde genişlemesi gerektiğini ifade etti. Küba lideri, barışçıl bir çözümden yana olduklarını ancak gerekirse direneceklerini vurguladı:

"Biz savaş istemiyoruz, diyalog istiyoruz. Ancak askeri bir müdahaleye maruz kalırsak devrim uğruna canımı vermeye hazırım."

AMBARGOYA KARŞI ENERJİ HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Ocak'ta Küba'ya petrol sağlayan ülkelere yönelik imzaladığı gümrük vergisi kararnamesi, adada enerji krizini tetikledi. Küba yönetimi, petrol tedarikinin engellenmesine karşı "acil durum paketi"ni devreye sokarken; Diaz-Canel, dışa bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklandıklarını ve üretim kapasitesini güçlendirdiklerini kaydetti.

 

